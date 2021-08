Cysterna wybuchła, kiedy ludzie stali w kolejce po benzynę

Co najmniej 28 osób zginęło, a prawie 80 zostało rannych w wyniku wybuchu cysterny z benzyną, do którego doszło w niedzielę nad ranem w regionie Akkar na północy Libanu. Wśród ofiar są żołnierze i funkcjonariusze sił bezpieczeństwa.

Co doprowadziło do eksplozji? Relacje cytowanych przez agencję Reutera i inne media świadków się różniły. - Był tłum ludzi, a kłótnie między niektórymi z oczekujących doprowadziły do ​​strzelaniny. Kula trafiła w zbiornik, który eksplodował – opowiadał pracownik ochrony.