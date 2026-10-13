Świat Tu będzie operowany papież Leon. Co wiadomo o "trzecim Watykanie" Maciej Wacławik |

Wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w związku z pobytem papieża w rzymskiej Poliklinice Gemelli Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ANSA

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Leon XIV przekazał, że lekarze znaleźli u niego guzek na płucu w początkowej fazie i za ich radą podda się operacji jego usunięcia. Mówił o tym podczas spotkania z wiernymi w niedzielę. Planowany pobyt 71-letniego papieża w Poliklinice Gemelli miał rozpocząć się we wtorek rano. Włoska agencja prasowa ANSA jeszcze przed południem pisała o "atmosferze oczekiwania" i ekipach mediów, które zgromadziły się przed szpitalem.

Włoski dziennik "Il Sole 24 Ore" pisze we wtorek o "atmosferze deja vu" w Poliklinice Gemelli i przypomina, że zaledwie półtora roku temu przebywał w niej papież Franciszek. Poprzednik Leona XIV wiosną 2025 trafił tu z powodu zapalenia płuc.

Papież w największym rzymskim szpitalu

Pierwszym przywódcą Kościoła katolickiego, który trafił do największego szpitala w Rzymie, był Jan Paweł II. Został przewieziony do Gemelli po zamachu, którego dokonał Ali Agca 13 maja 1981 roku. Lekarze walczyli o życie papieża podczas trwającej ponad pięć godzin operacji. Potem przyznali, że nie bardzo wierzyli w to, że uda się go uratować. Przyjęła się dopiero druga transfuzja. Gdy pierwszą organizm odrzucił, lekarze ze szpitala oddawali w pośpiechu krew. Jednocześnie okazało się, że kula przeszła zaledwie o kilka milimetrów od tętnicy głównej.

Karol Wojtyła był leczony w Gemelli łącznie, jak policzyła kilka lat temu francuska agencja prasowa AFP, dziewięć razy i spędził w niej w sumie 153 dni. "Powtarzające się i długie pobyty Jana Pawła II skłoniły Watykan do stworzenia na miejscu minirezydencji - mieszkania na najwyższym piętrze, do którego prowadzi długi korytarz strzeżony przez policję włoską i watykańską" - przypominała AFP. Sam Jan Paweł II miał żartobliwie nazywać Gemelli "trzecim Watykanem", po papieskiej siedzibie i letniej rezydencji w Castel Gandolfo.

Ludzie modlą się przed pomnikiem Jana Pawła II przy wejściu do Polikliniki Gemelli, marzec 2025 Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI

Oddział wyłącznie dla papieża

Gdy papież Franciszek trafił do Gemelli w 2023 roku, ANSA opisywała przestrzeń na 10. piętrze szpitala jako "prostą i przytulną". Poza pokojem przeznaczonym dla głowy Kościoła na piętrze znajduje się m.in. pomieszczenie dla jego współpracowników, kuchnia oraz mała kaplica - wynika z opisów publikowanych przez media we Włoszech.

Przeznaczony wyłącznie dla papieży oddział posiada własne wejścia i windy, jest także "dyskretnie" połączony z oddziałami diagnostycznym i chirurgicznym - odnotował we wtorek dziennik "La Repubblica". Według dziennika "Il Messaggero" Leon XIV nie zajmie jednak wspomnianego apartamentu z uwagi na trwający remont. Wybrano inną przestrzeń, która będzie pilnowana przez watykańską żandarmerię we współpracy z włoską policją i ochroną polikliniki.