We wtorek w zakładzie serwisowym Tesli w Las Vegas doszło do pożaru. Jak przekazała lokalna policja, świadkowie zdarzenia widzieli podejrzanego mężczyznę w ciemnym ubraniu, który miał dokonać podpaleń. Według ustaleń policji, podejrzany użył do przeprowadzenia ataku koktajli Mołotowa i broni palnej. Poinformowano, że uszkodzonych zostało pięć pojazdów, z czego dwa "całkowicie spłonęły".

Według ustaleń policji, podejrzany użył do przeprowadzenia ataku koktajli Mołotowa i broni palnej, a dowody wskazują, że do pojazdów oddano co najmniej trzy strzały. "Wygląda na to, że był to celowy atak na zakład Tesli. Nie ma żadnego zagrożenia, ale ze względów bezpieczeństwa zwiększyliśmy liczbę patroli wokół tej lokalizacji" - przekazano w komunikacie.