Kolejna turystka śmiertelną ofiarą zatrucia metanolem w popularnym kurorcie

Kolejne ofiary zatrucia metanolem

Jak pisaliśmy, dzień wcześniej poinformowano o śmierci 19-letniej Australijki - Bianki Jones. CNN pisze, że po nocnym wypadzie z koleżanką młoda kobieta została w stanie krytycznym przewieziona do szpitala w sąsiedniej Tajlandii. Przez kilka dni była podłączona do aparatury podtrzymującej życie, jednak nie udało się jej uratować. Tajska policja potwierdziła w rozmowie z australijskim portalem ABC, że przyczyną śmierci 19-latki było zatrucie metanolem - we krwi Jones wykryto wysokie stężenie tej substancji. Jej przyjaciółka, również 19-letnia Holly Bowles, ciągle walczy o życie w szpitalu w Bangkoku - donosi Nine News (filia stacji CNN). "To największy koszmar dla każdego rodzica, nikt nie powinien przez to przechodzić" - mówił w czwartek w australijskim parlamencie premier tego kraju Anthony Albanese.