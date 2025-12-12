Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Kluczowe fakty: Lando Norris zdetronizował Maksa Verstappena i został 11. mistrzem świata F1 z Wielkiej Brytanii.

Jak świętował z najbliższymi i współpracownikami?

Kiedy płakał po raz pierwszy od 10 lat?

I dlaczego "gratulacje, mistrzu" brzmi inaczej od wcześniejszego: "gratulacje, Lando"?

Noc z 7 na 8 grudnia 2025, Abu Zabi, luksusowy hotel na wyspie Yas, rzut beretem - mówiąc wprost - od toru, na którym zaledwie kilka godzin wcześniej Lando sięgnął po tytuł.

Zabawa. Świętowanie. Są najbliżsi, tata - pan Adam i mama - pani Cisca, są przyjaciele, znajomi i współpracownicy z McLarena. Śpiewają "We are the Champions", śpiewają "Sweet Caroline". Pan Adam tańczy solo. - Jak David Brent, przerażające sceny - przyznaje potem Lando w rozmowie z BBC Sport. David Brent to fikcyjna postać w brytyjskim "The Office", grana przez współtwórcę, współscenarzystę i współreżysera serialu Ricky'ego Gervaisa. Zdradza też, że on - Lando - pozwolił sobie na wódkę, o zgrozo czystą, nie mieszaną z Red Bullem, co w motorhomie występującego w F1 Red Bulla podczas organizowanych tam imprez bywa popularne, a jakże.

Tata jest wzruszony. Mama też. - Uszczęśliwienie rodziców to wspaniałe uczucie - opowiada mistrz. - Odkąd sport motorowy zaczął być dla mnie najważniejszy, tata jeździł ze mną wszędzie. Mama opiekowała się siostrami, do dziś widujemy się rzadko, nie naliczę choćby miesiąca w roku. Widziałem to ich wzruszenie, więc ten taniec taty, ok, niech tańczy, niech będzie sobą, to dzięki niemu tu jestem. Obaj pamiętamy, przez co przeszliśmy, żeby dzisiaj śpiewać i tańczyć.

Łzy mistrza Źródło: ALI HAIDER/EPA/PAP

Co teraz? Zapomnieć, choć na kilka dni zapomnieć w tym otaczającym go szaleństwie - że jest kierowcą F1, że jest mistrzem świata. Taki ma plan, łatwo jednak nie będzie, zadanie z rzędu tych niewykonalnych.

Na gitarze, perkusji i pianinie

Bristol - miasto w południowo-zachodniej Anglii, położone przy ujściu rzeki Avon do Kanału Bristolskiego, 185 km na zachód od Londynu. Stamtąd Lando pochodzi, tam się urodził 13 listopada 1999 roku. Cisca - imię po mamie i Flo to młodsze siostry, Oliver - starszy brat. Flo jest reprezentantką Wielkiej Brytanii w jeździectwie, w skokach przez przeszkody. Oliver odnosił sukcesy w kartingu, kariery jednak nie kontynuował - w maju 2022 roku poślubił Savannah Norris, para doczekała się córki, Lando jest zatem wujkiem.