Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat
|

Tata tańczył jak w serialu, inni śpiewali, mistrz napił się wódki

Rafał Kazimierczak
Rafał Kazimierczak
Lando Norris mistrzem świata Formuły 1
Lando Norris mistrzem świata Formuły 1
Źródło: Lapeyre Antoine/ABACA/PAP
Śmiał się i płakał, płakał i śmiał, na zmianę. Właśnie dojechał do mety, kończąc tym samym trwające ponad 1400 dni panowanie Maksa Verstappena. Emocje wzięły górę. - O mój Boże, dziękuję wam, spełniliście moje dziecięce marzenie, mamo, tato, kocham was - mówił i do najbliższych, i do współpracowników. Lando Norris, mistrz świata Formuły 1 w sezonie 2025. Co o nim wiadomo? Jak dotarł na szczyt? Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Lando Norris zdetronizował Maksa Verstappena i został 11. mistrzem świata F1 z Wielkiej Brytanii.
  • Jak świętował z najbliższymi i współpracownikami?
  • Kiedy płakał po raz pierwszy od 10 lat?
  • I dlaczego "gratulacje, mistrzu" brzmi inaczej od wcześniejszego: "gratulacje, Lando"?

Noc z 7 na 8 grudnia 2025, Abu Zabi, luksusowy hotel na wyspie Yas, rzut beretem - mówiąc wprost - od toru, na którym zaledwie kilka godzin wcześniej Lando sięgnął po tytuł.

Zabawa. Świętowanie. Są najbliżsi, tata - pan Adam i mama - pani Cisca, są przyjaciele, znajomi i współpracownicy z McLarena. Śpiewają "We are the Champions", śpiewają "Sweet Caroline". Pan Adam tańczy solo. - Jak David Brent, przerażające sceny - przyznaje potem Lando w rozmowie z BBC Sport. David Brent to fikcyjna postać w brytyjskim "The Office", grana przez współtwórcę, współscenarzystę i współreżysera serialu Ricky'ego Gervaisa. Zdradza też, że on - Lando - pozwolił sobie na wódkę, o zgrozo czystą, nie mieszaną z Red Bullem, co w motorhomie występującego w F1 Red Bulla podczas organizowanych tam imprez bywa popularne, a jakże.

Tata jest wzruszony. Mama też. - Uszczęśliwienie rodziców to wspaniałe uczucie - opowiada mistrz. - Odkąd sport motorowy zaczął być dla mnie najważniejszy, tata jeździł ze mną wszędzie. Mama opiekowała się siostrami, do dziś widujemy się rzadko, nie naliczę choćby miesiąca w roku. Widziałem to ich wzruszenie, więc ten taniec taty, ok, niech tańczy, niech będzie sobą, to dzięki niemu tu jestem. Obaj pamiętamy, przez co przeszliśmy, żeby dzisiaj śpiewać i tańczyć.

Łzy mistrza
Łzy mistrza
Źródło: ALI HAIDER/EPA/PAP

Co teraz? Zapomnieć, choć na kilka dni zapomnieć w tym otaczającym go szaleństwie - że jest kierowcą F1, że jest mistrzem świata. Taki ma plan, łatwo jednak nie będzie, zadanie z rzędu tych niewykonalnych.

Na gitarze, perkusji i pianinie

Bristol - miasto w południowo-zachodniej Anglii, położone przy ujściu rzeki Avon do Kanału Bristolskiego, 185 km na zachód od Londynu. Stamtąd Lando pochodzi, tam się urodził 13 listopada 1999 roku. Cisca - imię po mamie i Flo to młodsze siostry, Oliver - starszy brat. Flo jest reprezentantką Wielkiej Brytanii w jeździectwie, w skokach przez przeszkody. Oliver odnosił sukcesy w kartingu, kariery jednak nie kontynuował - w maju 2022 roku poślubił Savannah Norris, para doczekała się córki, Lando jest zatem wujkiem.

Rafał Kazimierczak
Rafał Kazimierczak
Dziennikarz eurosport.pl
Czytaj także:
Singapur, Safti City
Ćwiczą walkę w wielkich metropoliach. Chińczycy na jedynym takim poligonie
Świat
smartphone, smartfon, telefon
Skorzystało kilka milionów Polaków. "Wystarczy jedno kliknięcie"
BIZNES
Magda Umer
Magda Umer nie żyje
Kultura i styl
W weekend frezowanie ulicy Odrowąża (zdj. ilustracyjne)
Drugie podejście do frezowania na Odrowąża. Zmiany w organizacji ruchu
WARSZAWA
Dwoje prawicowych posłów i tylko jeden mikrofon
Przepychanka między politykami o mikrofon. Ksiądz: jestem zachwycony atmosferą
Kielce
Przemysław Kral
Kryptowaluty, weto i kontakty z prawicą. Prezes Zondacrypto komentuje
BIZNES
Pochmurno, jesień, chmury
Ciepło. Deszcz ze śniegiem może pojawić się tylko w jednym regionie
METEO
imageTitle
Włosi odetchnęli, ich gwiazda zdąży na igrzyska. Wystąpi w podwójnej roli
EUROSPORT
Atak pseudokibiców na trasie S8
Nagranie ataku pseudokibiców. Są zarzuty za udział w bójce
WARSZAWA
imageTitle
Łzy mistrzyni. Tak pobiła wielki rekord
EUROSPORT
Oskarżony Maksymilian S. na sali rozpraw Sądu Okręgowego w Gdańsku
Wepchnął studenta pod pociąg. Zapadł wyrok
Trójmiasto
Świątynia Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego - Sofii Kijowskiej
Ukraina w Unii Europejskiej? Nowe doniesienia o planie pokojowym
Świat
Dwie toyoty skradzione w Norwegii zatrzymane w Gdyni
Dwie toyoty skradzione w Norwegii zatrzymane w Gdyni
Trójmiasto
nogi rodzina stopy sen spanie lozko shutterstock_1478469098
Zespół niespokojnych nóg to pierwszy sygnał. Chodzi o poważną chorobę
Mgła, zima
Dziewięć województw z ostrzeżeniami IMGW
METEO
noz
Biegł z nożem w stronę policjanta, został zastrzelony. Nagranie z interwencji
Kraków
Sąd rozpatrzy apelacje w sprawie skazanego księdza (zdj. ilustracyjne)
Torturowali biznesmena, by zdobyć walizkę z pięcioma milionami. Dziesięciu skazanych
Poznań
imageTitle
"To był dar niebios". Bohater rywala Jagiellonii zagrał po osobistej tragedii
EUROSPORT
60-latek został aresztowany
Razem pomieszkiwali, wspólnie pili alkohol. Jeden z nich nie żyje
WARSZAWA
Ukraińskie wojsko w Donbasie
"Jeśli nie poprzez negocjacje, to środkami militarnymi". Doradca Putina o spornym terytorium
Świat
Marek Sawicki
Sawicki: w powiatowych szpitalach hula wiatr. PSL ma receptę na uzdrowienie systemu
muzułmanki w szkole
Zakaz noszenia muzułmańskich chust w szkołach. "Symbol ucisku"
Świat
Utrudnienia na Powsińskiej
Autobus "złamał się" na skrzyżowaniu i zablokował ruch
WARSZAWA
21 min
pc
Wielki strach Putina. "Trzeba to wykorzystać"
Wiatr ze Wschodu
imageTitle
Kiepska kolejka bez większych konsekwencji. Sprawdź klubowy ranking UEFA
EUROSPORT
amsterdam holandia shutterstock_2580959153_1
Prawie 1,5 mln Polaków za granicą. Widać zmiany kierunku migracji
BIZNES
Szlachetna Paczka
Ostatni moment na wsparcie Szlachetnej Paczki
Polska
Jarosław Kaczyński
"Mam nadzieję, że on jednak przyjedzie". Kaczyński o Morawieckim
Polska
Trupa Trupa w 2014 roku
Zespół z Polski w prestiżowym zestawieniu 100 utworów roku
Kultura i styl
Śmierć nauczyciela w szkole w Malborku (zdjęcie ilustracyjne)
10-latka uderzyła się w szkole, rano nie żyła. Są wstępne wyniki sekcji
Białystok
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica