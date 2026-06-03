Drony uderzyły w międzynarodowe lotnisko w Kuwejcie
Państwowa agencja informacyjna KUNA nie podała szczegółów na temat osób poszkodowanych w wyniku ataku na międzynarodowy port lotniczy w Kuwejcie.
Reuters, powołując się na krajowy urząd lotnictwa cywilnego, przekazał, że atak spowodował "poważne uszkodzenia" budynku T1 lotniska. Do czasu zakończenia niezbędnych procedur i potwierdzenia, że port jest gotowy do wznowienia działalności, loty będą przekierowywane - podał portal Gulf News, dodając, że rozpoczęła się już inspekcja mająca na celu ocenę zniszczeń.
Kuwejckie linie lotnicze poinformowały o zawieszeniu operacji do odwołania.
Rzecznik ministerstwa obrony Kuwejtu, pułkownik Saud Abdulaziz Al-Atwan nazwał atak "przestępczą irańską agresją" - poinformował emiracki dziennik "Khaleej Times".
Także siły zbrojne Bahrajnu przekazały w środę rano, że przechwyciły irańskie drony i pociski.
USA przeprowadziły atak na wyspę Keszm
Kilka godzin wcześniej wojsko USA powiadomiło, że dwa irańskie pociski wystrzelone w kierunku Kuwejtu nie trafiły w cel lub rozpadły się w trakcie lotu, a trzy pociski wystrzelone w kierunku Bahrajnu zostały przechwycone przez siły USA i Bahrajnu. W odpowiedzi na próby ataków ze strony Iranu siły amerykańskie przeprowadziły ataki na wyspę Keszm i zestrzeliły wiele irańskich pocisków balistycznych i dronów - przekazało Dowództwo Centralne (CENTCOM) USA.
Zawieszenie broni, mające być wstępem do zakończenia wojny rozpoczętej 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran, obowiązuje od 8 kwietnia.