Świat Drony uderzyły w międzynarodowe lotnisko w Kuwejcie Oprac. Justyna Sochacka |

Atak rakietowy i dronowy na Kuwejt. Płonące szczątki na parkingu Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Zdjęcie ilustracyjne/ngoc tran/Shutterstock

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Państwowa agencja informacyjna KUNA nie podała szczegółów na temat osób poszkodowanych w wyniku ataku na międzynarodowy port lotniczy w Kuwejcie.

Reuters, powołując się na krajowy urząd lotnictwa cywilnego, przekazał, że atak spowodował "poważne uszkodzenia" budynku T1 lotniska. Do czasu zakończenia niezbędnych procedur i potwierdzenia, że port jest gotowy do wznowienia działalności, loty będą przekierowywane - podał portal Gulf News, dodając, że rozpoczęła się już inspekcja mająca na celu ocenę zniszczeń.

Kuwejckie linie lotnicze poinformowały o zawieszeniu operacji do odwołania.

Rzecznik ministerstwa obrony Kuwejtu, pułkownik Saud Abdulaziz Al-Atwan nazwał atak "przestępczą irańską agresją" - poinformował emiracki dziennik "Khaleej Times".

Także siły zbrojne Bahrajnu przekazały w środę rano, że przechwyciły irańskie drony i pociski.

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USA przeprowadziły atak na wyspę Keszm

Kilka godzin wcześniej wojsko USA powiadomiło, że dwa irańskie pociski wystrzelone w kierunku Kuwejtu nie trafiły w cel lub rozpadły się w trakcie lotu, a trzy pociski wystrzelone w kierunku Bahrajnu zostały przechwycone przez siły USA i Bahrajnu. W odpowiedzi na próby ataków ze strony Iranu siły amerykańskie przeprowadziły ataki na wyspę Keszm i zestrzeliły wiele irańskich pocisków balistycznych i dronów - przekazało Dowództwo Centralne (CENTCOM) USA.

Zawieszenie broni, mające być wstępem do zakończenia wojny rozpoczętej 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran, obowiązuje od 8 kwietnia.

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