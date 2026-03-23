Władze Kuby szykują się na atak USA

Trump: być może dojdzie do przyjaznego przejęcia Kuby Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Władze Kuby, spodziewając się interwencji wojsk USA, zarządziły przygotowania armii do odparcia możliwego ataku - powiedział w wyemitowanym w niedzielę wywiadzie kubański wiceminister spraw zagranicznych Carlos Fernandez de Cossio.

W rozmowie ze stacją NBC News wiceszef dyplomacji Kuby wyjaśnił, że siły zbrojne kraju "nie są naiwne" i nie lekceważą zagrożenia ze strony Waszyngtonu.

Kuba "gotowa do negocjacji"

- Zawsze umieliśmy mobilizować się jako naród w sytuacji agresji militarnej – powiedział Fernandez de Cossio, podkreślając, że nie widzi obecnie powodów, dla których Kuba miałaby zostać zaatakowana przez USA. Dodał, że władze w Hawanie są też "gotowe do negocjacji". Podkreślił, że nie może im podlegać "charakter rządu Kuby, jego struktura oraz członkowie", gdyż zagrażałoby to suwerenności kraju.

Według niezależnych mediów reżim w Hawanie obawia się nie tylko ataku wojsk USA, ale również narastającego niezadowolenia ludności Kuby spowodowanego wielogodzinnymi przerwami w dostawach prądu i wody pitnej.

Kryzys i protesty na Kubie

Radio Marti odnotowało, że w kilku miejscach Kuby, w tym w stolicy kraju Hawanie, niezadowolona ludność zorganizowała w ostatnich dniach protesty uliczne. Ujawniło też, że w piątek w miejscowości Contramaestre, na południowym wschodzie, podłożono ogień na terenie jednostki rekrutacyjnej, co ma zdaniem rozgłośni świadczyć o niechęci ludności wobec obowiązkowej służby wojskowej.

Liczne od początku marca awarie systemu energetycznego na Kubie to w większości efekt nagłego wstrzymania transportu ropy naftowej z Wenezueli, głównego dostawcy surowca, po ujęciu 3 stycznia przez amerykańskie wojska przywódcy tego kraju Nicolasa Maduro. Wkrótce wysyłkę ropy na Kubę wstrzymał też Meksyk po tym, jak USA zagroziły cłami krajom sprzedającym surowiec na wyspę.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Mikołaj Stępień /lulu