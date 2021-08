Protesty na Kubie. Obrońcy praw człowieka: zaginęło ponad 150 osób. Władze zaprzeczają

Z opublikowanych w piątek danych Sądu Najwyższego w Hawanie wynika, że dotychczas na wyspie odbyły się 62 procesy związane z udziałem w antyrządowych manifestacjach z lipca. Z kolei prokuratura generalna w Hawanie utrzymuje, że nikt z uczestników demonstracji nie zaginął. Deklaracja ta jest sprzeczna z danymi organizacji praw człowieka. Twierdzą one, że co najmniej 150 osób uczestniczących w demonstracjach zaginęło, a innych 750 trafiło do więzienia.

Media: kubańska policja zastrasza młodzież

Według portalu 14ymedio wśród zatrzymanych był między innymi internauta, który miał rozpowszechniać hashtag #SOS Cuba. Choć mężczyzna utrzymuje, że jego inicjatywa miała głównie zwrócić uwagę świata na złą sytuację sanitarną na wyspie, to reżim oskarżył go o wzywanie do zagranicznej interwencji wojskowej na Kubie. "Kubańska policja zastrasza młodzież, zmuszając ją do usuwania wpisów w sieciach społecznościach" - ustalił 14ymedio, który zebrał świadectwa prześladowanych internautów.