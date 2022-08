Dwadzieścia pięć lat temu zginęła w wypadku księżna Diana. Tak miały brzmieć jej ostatnie słowa

Sierżant straży pożarnej Xavier Gourmelon udzielał pierwszej pomocy księżnej Dianie po wypadku, do którego doszło w nocy z 30 na 31 sierpnia 1997 roku. Wierzył, że tę młodą kobietę – początkowo nie wiedział, kim jest – uda się uratować. On też miał usłyszeć jej ostatnie słowa przed śmiercią.

"Mój Boże, co się stało?"

W nocy z 30 na 31 sierpnia 1997 roku sierżant Xavier Gourmelon z paryskiej straży był na służbie. To on kierował zespołem ratunkowym w tunelu pod Pont De l'Alma. Był tym, który wydobył księżnę z rozbitego samochodu. Dzięki wykonaniu resuscytacji udało mu się przywrócić akcję serca. Diana znów zaczęła oddychać. – Oczywiście poczułem wtedy ulgę, bo jako osoba udzielająca pierwszej pomocy chcesz uratować życie. I myślałem, że właśnie to zrobiłem – mówił w wywiadzie dla dziennika "The Sun". Gourmelon twierdzi też, że słyszał ostatnie słowa Diany przed zabraniem jej do szpitala. "Mój Boże, co się stało?" – miała powiedzieć księżna.