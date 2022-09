Trumna z ciałem królowej w drodze do Edynburga

Po godzinie 11 czasu polskiego trumna z ciałem Elżbiety II wyruszyła z zamku Balmoral do Edynburga. Na 280-kilometrowej trasie spodziewane są tłumy Brytyjczyków, którzy będą chcieli pożegnać monarchinię - napisało BBC.

Dębowa trumna z ciałem Elżbiety II wyjechała z zamku Balmoral, gdzie zmarła królowa, po godzinie 10 czasu lokalnego (godzina 11 w Polsce). Karawan najpierw jedzie do Aberdeen, a później wzdłuż wschodniego wybrzeża Szkocji, przez Dundee, do Edynburga. Do Pałacu Holyrood, który był oficjalną szkocką rezydencją królowej, powinien dotrzeć po około sześciu godzinach.

Trasa liczy ponad 280 kilometrów. Jak napisało BBC, w miejscowościach, przez które będzie przejeżdżał karawan, spodziewane są tłumy Brytyjczyków.

Trumna z ciałem Elżbiety II opuszcza zamek Balmoral Reuters

Trumna zostanie umieszczona w sali tronowej Pałacu Holyrood, gdzie zostanie do poniedziałkowego popołudnia. To pierwsza część transportu, zmierzającego do Londynu, gdzie 19 września odbędzie się pogrzeb królowej.

Karawan wyruszył z Balmoral o godz. 10:00 czasu miejscowego Reuters

Plan na kolejne dni

W poniedziałek 12 września król Karol III wraz z żoną Camillą udadzą się do Edynburga, by dołączyć do konduktu z Pałacu Holyrood do Katedry świętego Idziego. Kondukt wyruszy o godzinie 14.35 (godzina 15.35 w Polsce), a król i niektórzy członkowie rodziny królewskiej będą podążać za trumną pieszo. O godz. 14.55 (godzina 15.55 w Polsce) trumna, na której znajdować się będzie korona Szkocji, zostanie wniesiona do katedry. Tam ludzie będą mogli przyjść i oddać hołd królowej.

Pałac Holyrood w Edynburgu EPA/ADAM VAUGHAN

We wtorek 13 września o godzinie 17 (godzina 18 w Polsce) karawan zabierze trumnę na lotnisko w Edynburgu, gdzie dojedzie godzinę później. Stamtąd trumna zostanie przewieziona samolotem do bazy RAF Northolt w Londynie. Po drodze trumnie będzie towarzyszyła córka królowej, księżniczka Anna. Z bazy lotniczej karawan zabierze trumnę do Pałacu Buckingham, gdzie zostanie ona umieszczona na środku sali balowej, aby umożliwić członkom rodziny królewskiej na złożenie hołdu.

Następnego dnia, w środę 14 września, na trumnie zostanie umieszczona imperialna korona państwowa i wieniec z kwiatów. O godzinie 14.22 (godzina 15.22 w Polsce) zostanie przewieziona powozem z Pałacu Buckingham do Pałacu Westminsterskiego, a za nią będą szli król i inni członkowie rodziny królewskiej i personel pałacu. O godzinie 15 (godzina 16 w Polsce) trumna dotrze do Pałacu Westminsterskiego, gdzie arcybiskup Canterbury odprawi krótkie nabożeństwo. Trumna pozostanie tam przez pełne cztery dni, podczas których ludzie będą mogli przejść obok niej, by oddać hołd.

Nabożeństwo żałobne odbędzie się o godzinie 11 (godzina 12 w Polsce) w poniedziałek 19 września w Opactwie Westminsterskim, po czym trumna z ciałem królowej zostanie przewieziona do Windsoru, gdzie zostanie złożona w kaplicy świętego Jerzego.

