Dba o bezpieczeństwo USA, skradziono jej torebkę w restauracji

Sekretarz bezpieczeństwa wewnętrznego USA Kristi Noem padła ofiarą kradzieży Źródło: TVN24 / Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Kristi Noem, sekretarz bezpieczeństwa krajowego Stanów Zjednoczonych, padła ofiarą kradzieży w restauracji w Waszyngtonie. Jednej z najważniejszej osób w administracji Trumpa skradziono między innymi dokumenty i trzy tysiące dolarów w gotówce.

Kluczowe fakty: Sprawę kradzieży bada podlegająca Noem Secret Service.

W torebce sekretarz bezpieczeństwa krajowego były m.in. dokumenty, w tym służbowy identyfikator.

Rzeczniczka departamentu wyjaśniła, dlaczego Noem miała przy sobie tyle gotówki.

O sprawie jako pierwsza poinformowała w poniedziałek telewizja CNN, a kradzież potwierdziła sama Noem. Odmówiła jednak podania szczegółów. Według dwóch osób zaznajomionych ze sprawą podczas niedzielnej kolacji w restauracji w centrum stolicy Stanów Zjednoczonych Noem skradziono torebkę. Secret Service dotarła do nagrania z monitoringu, na którym widać sprawcę - mężczyznę w medycznej maseczce zasłaniającej twarz.

Sekretarz skradziono torebkę

Złodziej wszedł w posiadanie między innymi prawa jazdy Noem, jej leków, kluczy do mieszkania, paszportu, służbowego identyfikatora, kosmetyczki, niezrealizowanych czeków oraz około trzech tysięcy dolarów w gotówce (ok. 11 tys. zł). Secret Service prowadzi obecnie dochodzenie, które ma wykryć ewentualne próby wykorzystania skradzionych środków finansowych.

Rzeczniczka Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA Tricia McLaughlin potwierdziła w rozmowie z NBC News, że doszło do kradzieży. Pytana o to, dlaczego Noem miała przy sobie tyle gotówki, odpowiedziała, że w Waszyngtonie była cała rodzina sekretarz, w tym jej dzieci i wnuki. - Wypłatę z bankomatu wykorzystywała na kolację z rodziną, atrakcje i prezenty wielkanocne - wyjaśniła rzeczniczka.

Eksperci do spraw bezpieczeństwa zwracają uwagę na poważny charakter incydentu, podkreślając, że umożliwienie złodziejowi tak bliskiego kontaktu z członkiem administracji może świadczyć o poważnym niedopatrzeniu ze strony służb ochrony.

Kluczowa funkcja w administracji Trumpa

Sekretarz Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego USA (sekretarz bezpieczeństwa krajowego) to odpowiednik ministra spraw wewnętrznych. Jest to jedna z kluczowych funkcji z punktu widzenia administracji Donalda Trumpa, tak mocno wybijającego kwestie imigracji i bezpieczeństwa. Kristi Noem ma pod sobą U.S. Customs and Border Protection (z ang. Urząd Celny i Ochrony Granic), U.S. Immigration and Customs Enforcement (służby imigracyjne), ale także United States Secret Service (z ang. Tajną Służbę Stanów Zjednoczonych).

Kristi Noem Źródło: PAP/EPA