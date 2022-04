Atak Rosjan na dworzec w Kramatorsku. Światowi przywódcy komentują

W Kramatorsku w obwodzie donieckim Rosjanie ostrzelali w piątek dworzec kolejowy. Zginęło co najmniej 50 osób, w tym pięcioro dzieci. - Uderzenie w infrastrukturę cywilną jest zbrodnią wojenną. To były precyzyjne pociski wycelowane w ludzi próbujących szukać schronienia - powiedział brytyjski minister obrony. Szefowa Komisji Europejskiej na Twitterze napisała z kolei o "podłym" ataku Rosjan.

Jak przekazały ukraińskie władze, liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na dworzec kolejowy w Kramatorsku w obwodzie donieckim wzrosła do co najmniej 50. Wśród nich jest pięcioro dzieci. Ołeksij Honczarenko, mer Kramatorska, poinformował wcześniej, że w szpitalach w mieście jest wielu rannych w stanie bardzo ciężkim - "bez rąk, bez nóg". - Operuje ich jednocześnie 30-40 chirurgów - wskazał. Zaznaczył, że szpitale nie nadążają z udzielaniem pomocy.

Unijni przywódcy o ataku na dworzec w Kramatorsku

"To okropne, gdy widzi się uderzenie Rosji na jeden z głównych dworców, który wykorzystywany jest do ewakuacji ludności cywilnej z regionu, w którym Rosjanie nasilili ataki" - napisał na Twitterze szef Rady Europejskiej Charles Michel.

Biały Dom: USA będą wspierać Ukrainę

Londyn: atak w Kramatorsku to zbrodnia wojenna

- Uderzenie w infrastrukturę cywilną jest zbrodnią wojenną. To były pociski precyzyjnie wycelowane w ludzi próbujących szukać schronienia. Nie jest to pierwszy raz - w rzeczywistości jest to niestety powtórzenie wielu sytuacji, w których państwo rosyjskie, prezydent Putin i jego generałowie, starają się objąć wojną cywilów, obszary cywilne i infrastrukturę cywilną - powiedział Ben Wallace, brytyjski minister obrony. Podkreślił, że poszlaki wskazują na cały szereg zbrodni wojennych popełnionych przez Rosję na Ukrainie.

Powiedział też, że Putin "nie dba o swój własny naród", co prowadzi do "złych rezultatów". Ocenił, że poprzez swoje obecne działania Putin buduje wokół siebie klatkę, i wskazał na kurczącą się grupę państw popierających Rosję. - Gdzie są teraz jego przyjaciele? Jeśli jego przyjaciółmi są Białoruś, Korea Północna i Wenezuela, to nie jest to przyjęcie, w którym chciałbym uczestniczyć. To nie jest grupa przyjaciół, którą warto mieć - mówił brytyjski minister obrony.