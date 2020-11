"Nie można pozwolić na wakacje na nartach, nie możemy na to pozwolić"

- W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że powtórzy się sierpień, a na to nie możemy sobie pozwolić - oświadczył szef rządu, przywołując falę wyjazdów w szczycie sezonu letniego. - Nie można pozwolić na wszelkie okazje do życia towarzyskiego typowego dla okresu świątecznego. Nie możemy zgodzić się na masowe wakacje na śniegu - oświadczył Conte. Następnie zauważył: - Wszystko, co kręci się wokół wakacji na śniegu, wymyka się spod kontroli.

"Wolny i demokratyczny kraj nie może wchodzić do domów i powiedzieć, ile osób może siedzieć przy stole"

Koronawirus we Włoszech

Łączny bilans zgonów w kraju wzrósł do 50453. Koronawirusa wykryto dotychczas u ponad 1,4 mln mieszkańców Włoch, co oznacza, że zakażona została co 42. osoba. Wyzdrowiały 584 tysiące osób. Liczbę obecnie zakażonych szacuje się na co najmniej 796 tys. Po raz pierwszy od początku drugiej fali zakażeń liczba ta spadła - zmniejszyła się o około 9 tys. w porównaniu z poprzednim dniem, gdy aktywnych przypadków było 805 tys.