"Włosi prosili nas ze łzami w oczach, byśmy na siebie uważali"

Świadomość, że w domach są zamknięci ludzie, z których część umrze, jest wyjątkowo ciężka - relacjonował sytuację w Lombardii Paweł Szczuciński, jeden z polskich lekarzy, którzy pojechali do Włoch, by pomagać tamtejszym służbom medycznym w walce z pandemią. - Włosi emocjonalnie podeszli do naszego przylotu, ale jednocześnie nas prosili ze łzami w oczach, byśmy na siebie uważali, bo umierają coraz młodsi ludzie. Nie ukrywam, to zrobiło na nas wrażenie - dodał.