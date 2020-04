Strażnicy miejscy zatrzymali mężczyznę, bo był za dobrze ostrzyżony

Włoskie media opisują w piątek historię z miejscowości Rovellasca koło Como w Lombardii. Strażnicy miejscy zobaczyli idącego ulicą mężczyznę z - jak ocenili - zbyt profesjonalnie wykonaną fryzurą. Wydało im się to podejrzane, skoro zakłady fryzjerskie, jak wiele innych placówek usługowych, zostały zamknięte. To jedno z obostrzeń wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa i pandemią COVID-19.

Koronawirus we Włoszech

We Włoszech zmarło w ciągu ostatniej doby 575 osób zakażonych koronawirusem - podała w piątek Obrona Cywilna. Tym samym łączny bilans wzrósł do 22 745. Dotychczas potwierdzono we Włoszech 172 tys. przypadków koronawirusa, obecnie zainfekowanych w całym kraju jest prawie 107 tys. osób. Liczba chorych od czwartku wzrosła o 355. To najniższy wzrost od 2 marca. Odnotowano największy dotąd wzrost liczby wyleczonych jednego dnia - ponad 2500 osób. Łączna liczba wyleczonych przekroczyła 42 tysiące.