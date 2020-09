W Stanach Zjednoczonych zmarło już 200 tysięcy osób zakażonych koronawirusem

Łączna liczba ofiar śmiertelnych COVID-19 w Stanach Zjednoczonych przekroczyła we wtorek 200 tysięcy - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore (JHU). Jak ostrzegają eksperci z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, do końca roku zgonów w USA może być nawet dwukrotnie więcej.

W średniej tygodniowej w USA każdego dnia umiera obecnie 800 osób zakażonych koronawirusem - wynika z danych agencji Reutera. Jest to spadek względem momentu szczytowego pandemii 15 kwietnia, kiedy to COVID-19 odebrał życie 2806 osobom.

Liczba ofiar może się podwoić

Najwięcej zgonów osób z koronawirusem zarejestrowano do tej pory w stanie Nowy Jork - 33 183, New Jersey - 16 196 i Teksasie - 15 254. Jedynym wchodzącym w skład USA terytorium, gdzie nie stwierdzono żadnych zgonów, jest Samoa Amerykańskie, zaś najmniej dotkniętym stanem jest Alaska, gdzie zmarło 45 zakażonych osób.

Mimo spadającej śmiertelności zakażonych koronawirusem w USA - co według ekspertów jest wynikiem m.in. doskonalenia metod terapii oraz niższego wieku zakażonych - instytut IHME z Uniwersytetu Waszyngtońskiego prognozuje, że do końca roku liczba ofiar śmiertelnych pandemii może wynieść od 370 do 415 tysięcy. Prognoza oparta jest na założeniu, że ponowna fala zakażeń nastąpi zimą i na tym, że Amerykanie coraz gorzej przestrzegają zasad sanitarnych.