W szpitalach zaczyna brakować łóżek. Pacjenci z COVID-19 kierowani są na Maderę

Duża liczba zakażeń koronawirusem doprowadziła do przeciążenia niektórych szpitali w kontynentalnej części Portugalii. Władze kraju podjęły decyzję, by w szczególnych przypadkach pacjentów z ciężkimi objawami COVID-19 kierować do placówek medycznych na Maderze, gdzie sytuacja epidemiczna jest bardziej stabilna.