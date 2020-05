2333 zakażonych zmarło w USA. Ponad dwa razy więcej niż dzień wcześniej

Niemcy: 165 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19 wzrosła w RFN do 6996. Liczba odnotowanych w ciągu doby zgonów zwiększyła się o 26 w stosunku do poprzedniego bilansu dobowego. Liczba nieznacznie rośnie trzeci dzień z rzędu.

Minionej doby obecność koronawirusa potwierdzono w Niemczech u kolejnych 947 osób, co oznacza wzrost o 262 przypadki w stosunku do danych z wtorku. Również dobowa liczba nowych infekcji rośnie trzeci dzień z rzędu. Łączna liczba odnotowanych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Niemczech wzrosła do 164 807.