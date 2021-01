Obostrzenia wydłużone. W Niemczech "longdown"

Sytuacja epidemiczna w Niemczech nieznacznie się poprawiła, a liczba nowych infekcji spada. Mimo to rząd federalny i rządy krajów związkowych zdecydowały o przedłużeniu lockdownu do 14 lutego. Niemiecka prasa termin "lockdown" zamienia w środę na "longdown", od angielskiego słowa long - długi.

We wtorek twardy lockdown, wprowadzony w Niemczech w połowie grudnia zeszłego roku, został wydłużony do 14 lutego. Po siedmiogodzinnej naradzie z premierami, kanclerz Niemiec Angela Merkel ogłosiła, że "jest jeszcze czas, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się nowych mutacji koronawirusa". "Musimy działać teraz" - podkreśliła.

Niemieccy komentatorzy zwracają uwagę, że kolejne przedłużenie blokady i wprowadzenie nowych obostrzeń następuje w momencie, kiedy sytuacja epidemiczna zaczyna się poprawiać. Obecnie tak zwana siedmiodniowa zapadalność (liczba infekcji na 100 tysięcy mieszkańców w ciągu tygodnia) spada: z poziomu 166,6 - 10 stycznia do 134,4 - 18 stycznia. Najwyższy poziom 197,6 został osiągnięty 22 grudnia, po czym liczba ta ulegała wahaniom.

Główną przyczyną ponownego zaostrzenia lockdownu jest przede wszystkim niepokój z powodu B.1.1.7., czyli brytyjskiej mutacji wirusa. Władze w Berlinie szacują, że do połowy lutego będzie można się przekonać, jakie jest rozprzestrzenianie się zmutowanych wirusów i ich wpływ na liczbę infekcji.

Zamknięte szkoły, restauracje i teatry

Zgodnie z przedłużonymi obostrzeniami szkoły i przedszkola pozostaną zamknięte do 14 lutego. Dotyczy to także restauracji i pubów, teatrów i oper, a także dużej części handlu detalicznego. Otwarte są sklepy spożywcze i apteki.

Zgodnie z nowymi ustaleniami pracodawcy muszą umożliwiać swoim pracownikom pracę z domu wszędzie tam, gdzie warunki na to pozwalają. Praca z domu powinna być możliwa na mocy rozporządzenia przynajmniej do 15 marca.

Rozporządzenie ministra pracy

Federalny minister pracy Hubertus Heil wydał rozporządzenie zobowiązujące pracodawców do oferowania pracownikom biurowym pracy domowej, jeśli w miejscu prowadzenia działalności w ciągu siedmiu dni przekroczona zostanie zapadalność 50 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. Jeśli nie jest to możliwe, pracodawcy muszą to uzasadnić.