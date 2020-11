Netanjahu: Izrael prowadzi rozmowy w sprawie kupna rosyjskiej szczepionki na koronawirusa

WHO o rozmowach z rosyjskim instytutem

W czwartek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że podjęła rozmowy z rosyjskim instytutem, który opracował Sputnika V, w sprawie potencjalnego zastosowania tego preparatu w walce z COVID-19.

W oświadczeniu WHO napisała: "Z niecierpliwością czekamy na dane dotyczące ich szczepionki Sputnik V. Jeśli okaże się, że produkt przesłany do oceny spełnia kryteria umieszczenia na liście (szczepionek), WHO szeroko opublikuje wyniki".