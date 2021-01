Brakuje tlenu i respiratorów, pacjenci ewakuowani w inne regiony kraju. Sąsiedzi zaoferowali pomoc

Do szpitali w amazońskim Manaus, gdzie potwierdzono występowanie nowej, groźniejszej mutacji koronawirusa, skierowano dodatkowe zapasy tlenu i respiratorów. W związku z szybkim rozprzestrzenianiem się patogenu doszło do załamania systemu ochrony zdrowia. Pacjenci ewakuowani są w inne regiony Brazylii. Pomoc dla pogrążonego w kryzysie zdrowotnym stanu Amazonas zaoferowała sąsiednia Wenezuela.

Sytuacja w stanie Amazonas pogorszyła się znacznie w związku z rozprzestrzeniam się nowej, mutacji koronawirusa, zwanej brazylijską. Jak potwierdzili specjaliści z Fundacji imienia Oswaldo Cruza, największego w Ameryce Łacińskiej ośrodka badań w dziedzinie chorób zakaźnych, ta odmiana wirusa jest zbliżona do pochodzących z Wielkiej Brytanii i Afryki Południowej.

Dramatyczna sytuacja w Amazonii

W sobotę na lotnisku w Manaus wylądowały zapasy dla pogrążonych z kryzysie szpitali. Brazylijskie siły powietrzne przekazały, że do stolicy Amazonas dostarczono kolejnych osiem zbiorników z ciekłym tlenem. Pierwsza partia pomocy zawierała pięć takich zbiorników. Marynarka wojenna wysłała 40 respiratorów.

Dostawa sprzętu medycznego do Manaus

Wsparcie dla brazylijskiego Amazonas przekazały także władze sąsiedniej Wenezueli. Minister spraw zagranicznych Jorge Arreaza poinformował w sobotę, że w liczącą 1500 kilometrów podróż do amazońskiego Manaus wysłana została pierwsza partia tlenu. Powinna tam dotrzeć jeszcze w niedzielę. Jak dodał członek wenezuelskiego rządu, jego kraj planuje dostarczać tlen do Amazonas tak długo, jak długo trwać będzie tam sytuacja kryzysowa.

Sytuacja w szpitalach w Manaus jest na tyle trudna, że siły powietrzne musiały ewakuować z jednej z placówek 12 pacjentów w stanie ciężkim i przewieźć ich do Sao Luis na północy kraju – przekazała agencja Reutera.

Protesty w Brazylii

Większość brazylijskich mediów krytykuje oświadczenie prezydenta, iż to nie jego rząd, lecz stanowy gubernator i lokalne władze są "całkowicie odpowiedzialne" za kompletne załamanie się systemu ochrony zdrowia w stanie Amazonas.

Do wzrostu niezadowolenia i napięcia społecznego w Brazylii przyczyniło się też co najmniej kilkudniowe opóźnienie w dostawach indyjskiej szczepionki przeciwko COVID-19 zapowiedziane przez producenta. Zawiadomił o tym Brazylijczyków prezydent Bolsonaro.

Opozycja wini prezydenta

Główny zarzut to systematyczne bagatelizowanie zagrożenia w niezliczonych publicznych wystąpieniach prezydenta, który - mimo iż sam przeszedł tę chorobę - nadal określał ją jako "taką sobie grypkę". Zalecał jej zwalczanie zwykłymi lekami antymalarycznymi, przeważnie unikał zakładania maseczki i często pojawiał się na plażach publicznych, budząc tym z kolei entuzjazm swoich zwolenników.

Bolsonaro odpiera zarzuty

Koronawirus w Brazylii

W sobotę ministerstwo zdrowia Brazylii poinformowało o 61 567 nowych przypadkach koronawirusa i 1050 zgonach. To już piąty dzień z rzędu, w którym liczba zgonów przekracza tysiąc. Łączna liczba zakażonych od początku pandemii zbliża się, według oficjalnych danych, do 8,5 milionów a zgonów do 210 tysięcy. Brazylia jest trzecim po USA i Indiach najbardziej dotkniętym koronawirusem krajem świata.