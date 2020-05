Narażone na przemoc, wykorzystywanie i głód. Skutki pandemii uderzą w dzieci

Kryzys ekonomiczny spowodowany pandemią COVID-19 może spowodować, że pod koniec roku liczba dzieci żyjących w ubóstwie zwiększy się o 86 milionów, czyli o 15 procent. Niemal dwie trzecie z nich żyje w Afryce Subsaharyjskiej i Azji Południowej. Oznacza to, że pod koniec roku nawet 672 miliony dzieci na świecie może żyć w ubóstwie. Miażdżącą analizę przygotowały UNICEF i organizacja Save the Children.

UNICEF i Save the Children ostrzegają, że wpływ globalnego kryzysu gospodarczego, wywołanego pandemią i wprowadzona polityka ograniczająca przemieszczanie się, mają dwojaki skutek. Natychmiastowa utrata dochodów oznacza, że rodziny nie są w stanie pozwolić sobie na podstawowe wydatki, w tym na żywność i wodę. Rzadziej mają dostęp do opieki zdrowotnej lub edukacji.

Jak wynika z analizy, w dłuższej perspektywie dzieci są narażone na wczesne małżeństwa, przemoc i wykorzystanie. Dla najuboższych rodzin brak dostępu do opieki społecznej lub środków rekompensujących straty finansowe dodatkowo ogranicza ich zdolność do utrzymania dystansu społecznego.

"Skutki ubóstwa wywołanego pandemią COVID-19 mocno uderzą w dzieci"

Jeszcze przed pandemią dwie trzecie dzieci na świecie nie miało dostępu do jakiejkolwiek formy opieki społecznej. Teraz, kiedy rodziny stawiają czoła trudnościom finansowym, może utrwalić się błędne koło ubóstwa. Tylko 16 procent dzieci w Afryce jest objętych opieką socjalną. Setki milionów dotyka wielowymiarowe ubóstwo, co znaczy, że nie mają dostępu do opieki medycznej, edukacji, odpowiedniego żywienia lub miejsca zamieszkania. Często jest to efekt niewystarczających inwestycji rządowych w opiekę społeczną - czytamy w analizie.