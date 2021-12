Jaką ochronę przed omikronem daje dawka przypominająca? Do ilu zgonów może doprowadzić omikron? Brytyjscy eksperci odpowiadają

Dwie dawki szczepionki przeciw COVID-19 nie wystarczają, aby zapobiec bezobjawowemu zakażeniu wariantem omikron, ale dawka przypominająca daje do 75 procent ochrony. Tak wynika z pierwszych badań zakażonych nim osób - poinformowała Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA). Na pytania o to, jak poważne konsekwencje dla systemów ochrony zdrowia będzie miało zdominowanie przez omikron kolejnych miesięcy, nie ma odpowiedzi, ale eksperci przedstawiają możliwe scenariusze rozwoju epidemii.

Łącznie do Polski dostarczono 87 413 110 dawek szczepionki, z czego do punktów trafiło 46 427 185 dawek. Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19, zutylizowano 679 334 dawki. Zgłoszono 16 456 niepożądanych odczynów poszczepiennych, w większości łagodnych.

Dwie dawki nie wystarczą

Jak poinformowała Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA) dwie dawki szczepionki przeciw Covid-19 nie wystarczają, aby zapobiec zakażeniu wariantem omikron koronawirusa, ale dawka przypominająca daje do 75 proc. ochrony.

"Wstępne dane wykazały, że skuteczność przeciwko nowemu wariantowi wydaje się znacznie wzrosnąć we wczesnym okresie po dawce przypominającej, zapewniając około 70-75 proc. ochrony przed objawową infekcją" - dodano jednak. Ale jest to zauważalnie mniejsza ochrona niż ta, którą dawka przypominająca zapewnia w przypadku wariantu delta.

UKHSA szacuje, że jeśli omikron nadal będzie rozprzestrzeniał się w obecnym tempie, to "stanie się dominującym szczepem, stanowiąc ponad 50 proc. wszystkich zakażeń OVID-19 w Wielkiej Brytanii do połowy grudnia". Wskazano, że przed końcem grudnia dobowa liczba zakażeń może sięgnąć 100 tys., a łączna liczba infekcji wariantem omikron może dojść do miliona.