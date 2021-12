Był zakażony koronawirusem, w klubie bawił się do rana. Australijczykowi grozi do dwóch lat więzienia

Mieszkaniec stanu Australia Południowa został poinformowany o pozytywnym teście na obecność koronawirusa. Mimo to, 19-latek z Adelaide został na imprezie w jednym z klubów. We wtorek policja przekazała, że mężczyzna został zatrzymany i dostał zarzuty nieprzestrzegania nakazów sanitarnych. Grozi mu kara do dwóch lat więzienia lub grzywna w wysokości 20 tysięcy dolarów australijskich.