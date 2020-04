WHO, Lady Gaga i Global Citizen we wspólnym przedsięwzięciu. "Cieszcie się show, na które wszyscy bardzo zasłużyliście"

Lady Gaga, WHO i Global Citizen wspólnie zorganizują ogólnoświatowy telewizyjny koncert "One World: Together at Home", który ma być wyrazem wsparcia dla pracowników ochrony zdrowia w walce z epidemią COVID-19. W wydarzeniu weźmie udział wielu znanych artystów, w tym Elton John, Paul McCartney, Stevie Wonder i Billie Eilish. Koncert zostanie wyemitowany 18 kwietnia.

W poniedziałek na konferencji prasowej Światowej Organizacji Zdrowia jej dyrektor generalny Tedros Adhanom ogłosił, że amerykańska wokalistka Lady Gaga wyreżyseruje ogólnoświatowy telewizyjny koncert, który zostanie wyemitowany w sobotę 18 kwietnia. Ma być on symbolem wsparcia dla służb medycznych, walczących z pandemią COVID-19. Dodał, że przy wydarzeniu współpracują ze sobą Gaga, WHO oraz organizacja Global Citizen.

"Usiądźcie i cieszcie się show, na które wszyscy bardzo zasłużyliście"

O przedsięwzięciu opowiedziała na konferencji piosenkarka, która pomogła między innymi w doborze gwiazd. Gaga zwróciła się "do tych, którzy są lekarzami pogotowia ratunkowego, a także pielęgniarkami - którzy śpią w samochodach, aby nie zarazić swoich rodzin ani pacjentów". - To, co robicie, to narażanie się na niebezpieczeństwo, aby pomóc światu. Wszyscy was pozdrawiamy. Naprawdę triumfujecie - mówiła.

- Z dumą mogę powiedzieć, że w ciągu ostatnich siedmiu dni zebraliśmy w sumie 35 milionów amerykańskich dolarów na fundusz solidarnościowy WHO - oświadczyła. Jak mówiła Lady Gaga, pieniądze te zostaną przeznaczone na niezbędne środki ochrony indywidualnej, wyposażenie i zestawy testowe na całym świecie oraz pomogą zwiększyć zdolność laboratoriów do szybkiego przeprowadzania testów na obecność koronawirusa.

Jak dodała, "to bardzo ważne, aby myśleć globalnie i wspierać Światową Organizację Zdrowia, aby powstrzymać pandemię i zapobiec przyszłym jej wybuchom".

Przekazała, że WHO i Global Citizen zamierzają kontynuować zbiórkę funduszy. - Ale chciałabym, żebyście wiedzieli, że ta transmisja nie jest właściwie zbiórką pieniędzy - zastrzegła. - Chcieliśmy zebrać pieniądze, zanim zaczniemy koncert, więc kiedy nadamy transmisję na żywo 18 kwietnia, odłóżcie portfele, karty kredytowe i wszystko, czego potrzebujecie. Usiądźcie i cieszcie się show, na które wszyscy bardzo zasłużyliście - mówiła artystka.

Znani artyści wezmą udział w koncercie

W show wezmą udział między innymi: Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong of Green Day, Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, FINNEAS, Idris and Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan oraz Stevie Wonder.

Koncert poprowadzą Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel i Stephen Colbert wraz z obsadą "Ulicy Sezamkowej".

akr/mart/pm

Źródło: Reuters