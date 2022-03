Evusheld przeciw COVID-19. Komisja Europejska dopuściła nowy produkt

Komisja Europejska dopuściła do obrotu nowy preparat w zapobieganiu COVID-19. Rejestrację specyfiku o nazwie Evusheld poprzedziła pozytywna rekomendacja Komitetu do spraw Produktów Leczniczych (CHMP) Europejskiej Agencji Leków (EMA).

Zaprojektowano je tak, by łączyły się z białkiem S (białko kolca) wirusa SARS-CoV-2 w dwóch różnych miejscach. Gdy do tego dojdzie, wirus nie może wchodzić do komórki, by się w niej namnażać i nie jest w stanie wywołać COVID-19.