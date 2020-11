Dolly Parton pomogła w walce z koronawirusem

- Jestem pewna, że ten projekt został zasilony wieloma milionami dolarów, przez wielu donatorów. Niemniej, czuję się bardzo dumna, że dołożyłam swoje ziarnko, które przerodzi się w coś wielkiego, co pomoże uleczyć ten świat – mówiła Parton w rozmowie z BBC.

Obiecujący projekt Moderny

Moderna jest drugą zachodnią firmą, która opublikowała wstępne wyniki trzeciej fazy badań klinicznych. Wcześniej zrobiły to firmy BioNTech i Pfizer, które oszacowały skuteczność wspólnej szczepionki na ponad 90 procent. Oba preparaty to szczepionki nowej generacji mRNA, będące pierwszymi w swoim rodzaju.

Obie szczepionki wymagają transportu i przechowywania w bardzo niskich temperaturach - w przypadku preparatu Moderny, jest to -20 st. C. Jak, jednak podała firma, szczepionka może być używana do 30 dni po rozmrożeniu i przechowywana w lodówce, podczas gdy w przypadku Pfizer/BioNTech okres ten wynosi 5 dni.