Kawiarnia na historycznym Wzgórzu 154

CNN podaje, że władze próbują wykorzystać historyczne znaczenie wzgórza, na którym znajduje się kawiarnia. W czasie wojny koreańskiej było ono znane jako Wzgórze 154, o które toczyły się zaciekłe walki. Lokal stanowi alternatywę dla wycieczek po strefie zdemilitaryzowanej, która - według Koreańskiej Organizacji Turystycznej - co roku przyciąga wielu turystów.

CNN wskazuje, że otwarcie kawiarni nastąpiło w czasie dużego napięcia w stosunkach pomiędzy krajami. W styczniu północnokoreański przywódca Kim Dzong Un zapowiedział, że jego kraj nie będzie już dążył do pojednania i zjednoczenia z Koreą Południową. W październiku Kim po raz kolejny zagroził użyciem broni nuklearnej, jeśli jego kraj zostanie zaatakowany. Prezydent Korei Południowej ostrzegł, że jeśli Korea Północna użyje broni nuklearnej, "doprowadzi to do upadku reżimu". ZOBACZ TEŻ: Lew, niedźwiedzie i kakadu. "Prezent od Władimira Putina" dla Korei Północnej