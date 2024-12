Pomyślałam: "Nie mogę milczeć" - wspomina w rozmowie z BBC rzeczniczka południowokoreańskiej Partii Demokratycznej, która chwyciła za broń żołnierza, próbując uniemożliwić mu wejście do parlamentu. Kobieta pojawiła się na miejscu krótko po tym, jak prezydent ogłosił we wtorek wprowadzenie stanu wojennego.

Na nagraniu z protestu przed parlamentem w Seulu, które obiegło media społecznościowe widać, jak jedna z protestujących wdaje się w szarpaninę z żołnierzem i chwyta za lufę karabinu, krzycząc: "Nie wstyd ci?". Portal BBC podał w środę, że kobieta z nagrania to Ahn Gwi-ryeong, 35-letnia rzeczniczka opozycyjnej Partii Demokratycznej. Zapytana o swoją obecność przed parlamentem, stwierdziła: - Nie zastanawiałam się, po prostu wiedziałam, że musimy to powstrzymać. Przyznała, że kiedy usłyszała o decyzji prezydenta o wprowadzeniu stanu wojennego, "ogarnęła ją panika", a gdy dotarła pod siedzibę parlamentu, trwały tam już przepychanki wojska ze zgromadzonymi.

Rzeczniczka partii blokowała wejście do parlamentu

- Kiedy zobaczyłam uzbrojonych żołnierzy poczułam, jakbym była świadkiem powrotu do przeszłości - zauważyła. Ahn Gwi-ryeong wraz ze znajomymi próbowała powstrzymać żołnierzy przed wejściem do parlamentu, gdzie miało się odbyć głosowanie nad uchwałą wzywającą prezydenta do zniesienia stanu wojennego. Grupa zablokowała drzwi obrotowe od wewnątrz i ustawiła przed nimi meble i inne ciężkie przedmioty, relacjonuje portal BBC.