Korea Północna wystrzeliła trzy rakiety balistyczne i przetestowała detonator bomby jądrowej

Korea Północna przetestowała urządzenie detonujące do bomby jądrowej, najpewniej w ramach przygotowań do przeprowadzenia swojej siódmej próby nuklearnej – poinformowały w środę władze Korei Południowej. Wcześniej kolegium szefów sztabów południowokoreańskiej armii podało, że Korea Północna wystrzeliła ze wschodniego wybrzeża trzy pociski balistyczne. Stało się to zaledwie kilka godzin po tym, jak Japonię opuścił prezydent USA Joe Biden.