To mógł być pocisk hipersoniczny

Dowództwo Połączonych Szefów Sztabów (JCS) w Seulu poinformowało wcześniej w oświadczeniu, że Korea Północna wystrzeliła niezidentyfikowany pocisk balistyczny z okolic stolicy kraju Pjongjangu około godz. 5.30 w środę (22.30 we wtorek w Polsce).

Pjongjang ostrzega

Reżimowe władze Korei Północnej potępiły w poniedziałek przybycie do Korei Południowej amerykańskiego lotniskowca o napędzie atomowym USS Theodore Roosevelt i ostrzegły przed podjęciem "przytłaczających i nowych" środków odstraszania przed tym, co nazwały "prowokacyjnym aktem".

Lotniskowiec przybył do Pusan, 320 km na południowy wschód od Seulu, w sobotę, aby wziąć udział w trójstronnych ćwiczeniach z Koreą Południową i Japonią. Prezydent Korei Południowej Jun Suk Jeol odwiedził to miasto we wtorek z okazji 74. rocznicy wybuchu wojny koreańskiej.