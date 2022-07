Korea Północna krytykuje porozumienie trzech krajów, zapowiada wzmocnienie obrony

Korea Północna skrytykowała niedawne porozumienie USA, Korei Południowej i Japonii o wzmocnieniu współpracy wojskowej. Według władz w Pjongjangu to krok w stronę budowy w Azji sojuszu podobnego do NATO. "Obecna sytuacja wymaga wzmocnienia obrony kraju, by aktywnie radzić sobie z zaostrzeniem sytuacji w środowisku bezpieczeństwa" - ocenił północnokoreański resort spraw zagranicznych.