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Świat

Nowa prowokacja Korei Północnej. Pocisk balistyczny spadł do morza

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Testowy wystrzał strategicznych pocisków manewrujących przez północnokoreańską armię (zdjęcie ilustracyjne)
Korea Północna przeprowadziła test pocisków manewrujących
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: KCNA/PAP/EPA
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W niedzielę Korea Północna wystrzeliła rakietę balistyczną krótkiego zasięgu w kierunku Morza Japońskiego - poinformował japoński resort obrony. Była to kolejna próba rakietowa Pjongjangu w ciągu ostatnich ośmiu dni.

"Szacuje się, że obiekt, który może być pociskiem balistycznym, już spadł (do morza)" - oświadczył japoński resort obrony.

Korea Północna wystrzeliła rakietę

Straż przybrzeżna potwierdziła, że nie odnotowała szkód, lecz zaapelowała do statków znajdujących się na morzu o ostrożność. Biuro premiera poleciło służbom przygotować się na "nieprzewidziane okoliczności", a także "dokładać wszelkich starań, aby gromadzić i analizować informacje oraz przekazywać je społeczeństwu".

Odpalenie rakiety potwierdziło w niedzielę po południu czasu miejscowego dowództwo wojskowe w Seulu, wskazując początkowo, że północnokoreańska armia wystrzeliła "niezidentyfikowany pocisk w kierunku Morza Wschodniego (Japońskiego - red.)".

Jak przekazała agencja Yonhap, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) potwierdziło, że pocisk był rakietą balistyczną krótkiego zasięgu wystrzeloną z okolic nadmorskiego miasta Wonsan na wschodnim wybrzeżu kraju.

Południowokoreańskie Kolegium Połączonych Szefów Sztabów analizuje szczegółowe parametry techniczne oraz zasięg wystrzelonej broni. BBN podkreśliło również, że "wystrzelenie rakiety balistycznej przez Koreę Północną stanowi poważne naruszenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ" i zaapelowało o "natychmiastowe zaprzestanie takich działań".

Kolejna prowokacja Pjongjangu

Japoński publiczny nadawca NHK zwraca uwagę, że jeśli potwierdzi się, że był to pocisk balistyczny, będzie to już dziewiąta taka próba rakietowa Pjongjangu w tym roku.

Poprzednio, 12 września, reżim wystrzelił kilka pocisków balistycznych krótkiego zasięgu w kierunku Morza Japońskiego. Nastąpiło to dzień po zakończeniu ćwiczeń wojskowych USA, Korei Południowej i Japonii o kryptonimie Freedom Edge, które reżim Kim Dzong Una uznaje za prowokacje i przygotowanie do inwazji.

Niedzielna próba zbiegła się w czasie z krytyką ze strony władz w Pjongjangu pod adresem rezolucji Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), w której potępiono program nuklearny Pjongjangu. Reżim zadeklarował w sobotę, że status nuklearny Korei Płn. jest "nieodwracalny i trwale uregulowany w najwyższym prawie państwowym".

Źródło: PAP
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Tagi:
Korea PółnocnaJaponia
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