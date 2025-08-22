Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kim Dzong Un czuje "ból serca i gorycz". CNN: rzadkie przyznanie się do strat militarnych

Kim Dzong Un składa hołd żołnierzom, którzy zginęli walcząc po stronie Rosji w wojnie z Ukrainą
Korea Północna. Kim Dzong Un podczas uroczystości w Pjongjang
Źródło: Reuters
Kim Dzong Un złożył hołd poległym północnokoreańskim żołnierzom, którzy walczyli w wojnie Rosji przeciw Ukrainie. Powiedział, że czuje "ból serca i gorycz". Jak komentuje CNN, jest to rzadkie w przypadku przywódcy Korei Północnej przyznanie się do poniesionych strat militarnych. Tymczasem wywiad Korei Południowej podaje, że władze w Pjongjangu planują przerzucenie do Rosji kolejnych jednostek.
Kluczowe fakty:
  • Przywódca Korei Północnej spotkał się z jednostką, która wróciła z obwodu kurskiego, i z rodzinami poległych - pisze portal CNN, powołując się na państwową telewizję północnokoreańską KCNA.
  • Kim mówił do członków rodzin poległych żołnierzy, że "nie wie, jak może wyrazić żal i przeprosiny".
  • W czerwcu Kim okrywał flagami trumny, w których prawdopodobnie znajdowały się ciała walczących po stronie Rosji koreańskich żołnierzy.
  • Jak twierdzi wywiad Korei Południowej, władze w Pjongjangu planują przerzucenie do Rosji kolejnych jednostek wojskowych.

Kim Dzong Un, przywódca Korei Północnej, złożył hołd żołnierzom, którzy zginęli walcząc po stronie Rosji w wojnie z Ukrainą. Państwowa telewizja KCNA podała, że spotkał się w czwartek w Pjongjangu z dowódcami jednostki po ich powrocie z obwodu kurskiego.

- Moje serce boli i czuję gorycz, gdy uświadamiam sobie, że tylko poprzez zdjęcia na ścianie pamięci mogę poznać szlachetnych ludzi, którzy oddali swoje cenne życie za wielkie zwycięstwo i chwałę - mówił Kim Dzong Un podczas przemówienia, które relacjonowała KCNA. Następnie przywódca przypiął odznaki do ramek ze zdjęciami poległych żołnierzy, które umieszczone były na ścianie.

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un składa hołd żołnierzom poległym w wojnie Rosji przeciw Ukrainie
Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un składa hołd żołnierzom poległym w wojnie Rosji przeciw Ukrainie
Źródło: KCNAPAP/EPA/KCNA

Kim mówił do członków rodzin poległych żołnierzy, że "nie wie, jak może wyrazić żal i przeprosiny za to, że nie mógł uchronić ukochanych synów". Po uroczystości z rodzinami władze miały zorganizować bankiet na cześć powrotu jednostki.

Kim Dzong Un spotkał się w czwartek w Pjongjangu z dowódcami jednostki po ich powrocie z obwodu kurskiego.
Kim Dzong Un spotkał się w czwartek w Pjongjangu z dowódcami jednostki po ich powrocie z obwodu kurskiego.
Źródło: PAP/EPA/KCNA
Podczas uroczystości w Pjongjang uhonorował żołnierzy walczących po rosyjskiej stronie w wojnie z Ukrainą.
Podczas uroczystości w Pjongjang uhonorował żołnierzy walczących po rosyjskiej stronie w wojnie z Ukrainą.
Źródło: PAP/EPA/KCNA
Kim Dzong Un mówił do członków rodzin poległych żołnierzy, że "nie wie, jak może wyrazić żal i przeprosiny".
Kim Dzong Un mówił do członków rodzin poległych żołnierzy, że "nie wie, jak może wyrazić żal i przeprosiny".
Źródło: PAP/EPA/KCNA
Odznaczenia i pochwały od Kim Dzong Una. Za pomoc Rosji
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Odznaczenia i pochwały od Kim Dzong Una. Za pomoc Rosji

Trumny z poległymi żołnierzami w Pjongjangu

W czerwcu w trakcie uroczystości w Pjongjangu z okazji rocznicy podpisania traktatu o partnerstwie strategicznym pomiędzy Koreą Północną a Rosją pokazano zdjęcia Kim Dzong Una okrywającego trumny narodową flagą. Widok ten poprzedzony był zdjęciami północnokoreańskich i rosyjskich żołnierzy machających flagami narodowymi.

Czerwiec 2025 r. W trakcie uroczystości w Pjongjangu pokazano zdjęcia Kim Dzong Una okrywającego trumny narodową flagą.
Czerwiec 2025 r. W trakcie uroczystości w Pjongjangu pokazano zdjęcia Kim Dzong Una okrywającego trumny narodową flagą.
Źródło: Reuters

Na gali widać było Kim Dzong Una oraz ocierającą łzy publiczność. Według doniesień agencji Reutera, w trumnach znajdowały się ciała poległych na wojnie Koreańczyków, którzy walczyli po rosyjskiej stronie przeciw Ukrainie.

Jak Korea Północna wspiera Rosję w wojnie

Korea Północna wysłała dotychczas ponad 10 tysięcy żołnierzy, aby wesprzeć armię rosyjską. Według brytyjskiego ministerstwa obrony podczas walk w obwodzie kurskim siły północnokoreańskie straciły ponad 6 tys. żołnierzy. Jak twierdzi wywiad Korei Południowej, władze w Pjongjangu planują przerzucenie do Rosji kolejnych jednostek wojskowych. Rosja otrzymuje od Korei Północnej także ogromne wsparcie w postaci uzbrojenia. W lipcu CNN, powołując się na południowokoreańską agencję wywiadowczą (NIS), pisało o około 10 mln pocisków artyleryjskich oraz rakietach i artylerii dalekiego zasięgu

"Wkład Korei Północnej był strategicznie istotny" - ocenił w kwietniu Hugh Griffiths, w latach 2014–2019 koordynator panelu ekspertów ONZ monitorującego sankcje wobec Korei Północnej. W jego ocenie bez wsparcia Kim Dzong Una Władimir Putin "nie byłby w stanie prowadzić wojny w Ukrainie".

W sierpniu przewodniczący Dumy Państwowej Rosji Wiaczesław Wołodin, bliski współpracownik Władimira Putina, spotkał się w Pjongjangu z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem i podziękował mu za wspieranie działań wojennych Rosji przeciwko Ukrainie - podała agencja Reutera. Wołodin przekazał Kimowi pozdrowienia od Putina, poinformowały służby prasowe Dumy.

Kim Dzong Un przyjął gościa z Rosji
Dowiedz się więcej:

Kim Dzong Un przyjął gościa z Rosji

Autorka/Autor: zeb//az

Źródło: CNN, The Guardian, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/KCNA

Udostępnij:
TAGI:
Korea PółnocnaKim Dzong Un
Czytaj także:
Straż pożarna - zdjęcie ilustracyjne
Pożar w centrum miasta. Płonie budynek straży pożarnej
Kujawsko-Pomorskie
Niedźwiedź za ladą
Niedźwiedź włamał się do lodziarni i stanął za ladą
METEO
imageTitle
Radość i niedosyt. Trener Rakowa z mieszanymi uczuciami
EUROSPORT
rosja-0085
Atak na rosyjski rurociąg. Ukraińcy chwalą się nagraniem
Świat
Huta Katowice w Dąbrowie Górniczej
Wypadek w Hucie Katowice. Są ranni
Katowice
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
NBP ostrzega przed ogromną stratą. Wszystko przez złotego
BIZNES
Erin
Zalane drogi, ewakuacje, stan wyjątkowy
METEO
Zaginął 5-miesięczny chłopczyk wraz z matką
Szukają pięciomiesięcznego Borysa
Katowice
Górki Ustowskie. Zalane działki
Po intensywnych opadach woda zalewa działkowców. Urzędnicy mają plan
Szczecin
imageTitle
Nie stawił się do wojska na czas. Grozi mu kara do 85 tysięcy euro
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w Gabinecie Owalnym (18.08.2025)
Trump "zrozumiał, że Rosja nie chce pokoju"
Świat
Konkret24. (Nie)zakończone wojny Trumpa
(Nie)skończone wojny Trumpa. Jak mówi prezydent USA, a jak jest naprawdę
Gabriela Sieczkowska
Viktor Orban
Orban napisał o "nieprzyjacielskim geście". Trump: jestem bardzo zły
Świat
Pięciolatek sam wyszedł z przedszkola
Pięciolatek niezauważony wyszedł z przedszkola. "Zdarzyło się nieszczęście"
Białystok
Mariusz Błaszczak
Jest akt oskarżenia wobec Błaszczaka, Cenckiewicza i dwóch innych osób
Strażacy uratowali sarnę uwięzioną w pniu drzewa
Samica muflona w tarapatach. Utknęła w pniu drzewa
Wrocław
Rurociąg "Przyjaźń"
"Kolejna próba wciągnięcia nas w wojnę". Słowacja i Węgry pozbawione dostaw
BIZNES
shutterstock_2117581991
Deficyt rośnie i rosną obawy o budżet. Czy będzie nowelizacja?
BIZNES
Policja
Jedna osoba nie żyje, szukali mężczyzny ze zdjęcia
Katowice
Wypadek na podwórku
Wypadek na podwórku. Dziadek potrącił półtorarocznego wnuka
Lublin
imageTitle
Media: trener Barcelony traci cierpliwość
EUROSPORT
Stacja Techniczno-Postojowa Mory
Mycie, naprawy, nocowanie. Zbudowali wielkie hale dla metra
WARSZAWA
Policjanci pomogli rannemu rowerzyście
Podczas jazdy z roweru odpadło koło. 61-latek uderzył głową o jezdnię, nie miał kasku
Trójmiasto
Donald Tusk
Zmiany w zasiłku chorobowym. Rząd rozważa porzucenie projektu
BIZNES
22 0830 osiny foty-0066
Reporter TVN24 pokazał miejsce upadku drona. "Pole zaorane"
Stanisław Soyka zaśpiewał dla Puszczy Białowieskiej
"Nie ma drugiej takiej" - śpiewał dla niej Stanisław Soyka
METEO
Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria apelują o gościnność dla studentów z Turcji
Burmistrz apelował w sprawie studentów z Turcji. Policja: czują się bezpiecznie, nie wyjechali
WARSZAWA
nadcisnienie cisnieniomierz szpital shutterstock_2592230605
Więcej niż 130/80 mmHg to już nadciśnienie? I czym grozi nieleczone? Ekspertka wyjaśnia
Anna Bielecka
 Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi
21-letnia Millie Bobby Brown adoptowała dziecko
Najnowsze
Morze Północne
To największe odkrycie złoża ropy w tym miejscu
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica