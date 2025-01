Kontrowersyjny projekt ustawy odrzucony w Niemczech

- Zwrot w polityce azylowej rozbił się o postawę SPD i Zielonych. Mamy przynajmniej jasność, gdzie stoimy my, a gdzie SPD i Zieloni - powiedział Friedrich Merz po głosowaniu. Przyznał również, że dwunastu członków jego klubu nie poparło ustawy, co "szanuje". Następnie szef CDU zapowiedział, że walkę o zaostrzenie prawa imigracyjnego będzie kontynuował w parlamencie wybranym w wyborach 23 lutego tego roku.

Krytyka ustawy

W środę z inicjatywy Merza Bundestag przyjął rezolucję zapowiadającą wprowadzenie stałych kontroli na niemieckich granicach państwowych oraz zawracanie z granicy osób bez dokumentów uprawniających do wjazdu na teren Niemiec , nawet wtedy, gdy proszą o azyl. Wniosek CDU/CSU uzyskał większość dzięki głosom izolowanej dotychczas prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD). Wtedy też SPD i Zieloni uznali to za "złamanie tabu", natomiast ministra spraw zagranicznych Annalena Baerbock nazwała przerwanie "kordonu sanitarnego" (izolowanie danej partii lub polityka przez największe ugrupowania - red.) hańbą.

Aby uniknąć ponownego uzależnienia wyniku głosowania od postawy AfD, klub FDP zaproponował odesłanie projektu ustawy do komisji. Do następnego i zarazem ostatniego w tej kadencji posiedzenia Bundestagu 11 lutego posłowie mieli opracować wersję kompromisową, która byłaby do przyjęcia dla wszystkich demokratycznych partii. Ponad trzygodzinne negocjacje nie doprowadziły jednak do porozumienia, a podczas debaty parlamentarzyści koalicji rządowej i opozycji zarzucali sobie wzajemnie kłamstwa i złą wolę.