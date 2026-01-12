Logo strona główna
Świat

Kontrowersyjny pisarz Erich von Däniken nie żyje

Erich von Daeniken
Piramidy w Gizie
Źródło: Reuters

W wieku 90 lat zmarł szwajcarski pisarz Erich von Däniken. Sławę przyniosły mu pseudonaukowe teorie, że starożytne cywilizacje korzystały z pomocy istot pozaziemskich. Jego książki sprzedały się w dziesiątkach milionów egzemplarzy na całym świecie.

Pisarz zmarł w sobotę, o czym poinformował publiczny nadawca SRF. Von Däniken zyskał rozgłos dzięki książce z 1968 roku "Wspomnienia z przyszłości" (ang. tytuł to "Chariots of the Gods?"), w której twierdził, że takie budowle jak piramidy w starożytnym Egipcie, brytyjskie Stonehenge czy rysunki Nazca w Peru były zbyt zaawansowane jak na swoje czasy i musiały powstać przy pomocy z zewnątrz.

"Moim zdaniem starożytne budowle zostały wzniesione przez ludzi, a nie przez istoty pozaziemskie, ale to istoty pozaziemskie nimi kierowały, to one przekazały im wiedzę, jak to zrobić" - mówił von Däniken na swoim kanale na YouTube.

"Pryszcze" na powierzchni Marsa. Wiadomo, czym są
"Pryszcze" na powierzchni Marsa. Wiadomo, czym są

Pseudonaukowe teorie i światowy rozgłos

Szwajcarskie media przypominają, że teorie pisarza były kontrowersyjne wśród historyków, naukowców i innych pisarzy. Cieszyły się jednak popularnością, a jego książki – w tym "Bogowie byli astronautami" - sprzedały się w niemal 70 milionach egzemplarzy na całym świecie i ukazały się w ponad 30 językach.

Von Däniken twierdził, że starożytne religie, mity i sztuka zawierają dowody na to, iż tysiące lat temu przodkowie współczesnych ludzi nawiązali kontakt z zaawansowanymi istotami pozaziemskimi, które jawiły im się jako bogowie i umożliwiły im rozwój.

Autorka/Autor: bż/lulu

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: MARTIN RUETSCHI/KEYSTONE/PAP

astronomia Literatura Sztuka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica