Kontrowersyjny pisarz Erich von Däniken nie żyje

Piramidy w Gizie Źródło: Reuters Archiwum

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W wieku 90 lat zmarł szwajcarski pisarz Erich von Däniken. Sławę przyniosły mu pseudonaukowe teorie, że starożytne cywilizacje korzystały z pomocy istot pozaziemskich. Jego książki sprzedały się w dziesiątkach milionów egzemplarzy na całym świecie.

Pisarz zmarł w sobotę, o czym poinformował publiczny nadawca SRF. Von Däniken zyskał rozgłos dzięki książce z 1968 roku "Wspomnienia z przyszłości" (ang. tytuł to "Chariots of the Gods?"), w której twierdził, że takie budowle jak piramidy w starożytnym Egipcie, brytyjskie Stonehenge czy rysunki Nazca w Peru były zbyt zaawansowane jak na swoje czasy i musiały powstać przy pomocy z zewnątrz.

"Moim zdaniem starożytne budowle zostały wzniesione przez ludzi, a nie przez istoty pozaziemskie, ale to istoty pozaziemskie nimi kierowały, to one przekazały im wiedzę, jak to zrobić" - mówił von Däniken na swoim kanale na YouTube.

Pseudonaukowe teorie i światowy rozgłos

Szwajcarskie media przypominają, że teorie pisarza były kontrowersyjne wśród historyków, naukowców i innych pisarzy. Cieszyły się jednak popularnością, a jego książki – w tym "Bogowie byli astronautami" - sprzedały się w niemal 70 milionach egzemplarzy na całym świecie i ukazały się w ponad 30 językach.

Von Däniken twierdził, że starożytne religie, mity i sztuka zawierają dowody na to, iż tysiące lat temu przodkowie współczesnych ludzi nawiązali kontakt z zaawansowanymi istotami pozaziemskimi, które jawiły im się jako bogowie i umożliwiły im rozwój.

OGLĄDAJ: Azyl dla Ziobry. Informacje i opinie w TVN24