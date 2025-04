Kto zostanie papieżem? Wśród faworytów "ulubiony" kardynał Franciszka

Terlikowski: jest kilka osób, o których wszystkie media mówią Źródło: TVN24

"Ulubiony" kardynał Franciszka, imigrant, człowiek o "ponadprzeciętnej inteligencji". Niezwykle wrażliwy na kwestie migracji i dialogu międzyreligijnego. 66-letni kardynał Jean-Marc Aveline jest wymieniany jako jeden z faworytów do zastąpienia Franciszka.

Kluczowe fakty: Papież Franciszek zmarł w Wielki Poniedziałek w wieku 88 lat. Jego śmierć otworzyła okres wakatu w Stolicy Apostolskiej (sede vacante).

Nowego papieża wybierze 135 kardynałów z ponad 70 krajów świata. W najbliższych dniach kardynałowie ustalą termin konklawe.

Wśród faworytów konklawe, tzw. papabili, wymieniany jest kardynał Jean-Marc Aveline, metropolita Marsylii i przewodniczący Konferencji Episkopatu Francji.

Kardynał Jean-Marc Aveline urodził się 26 grudnia 1958 r. w algierskim mieście Sidi bel Abbes. Już w wieku czterech lat został wraz z rodziną zmuszony do emigracji po tym, jak Algieria uzyskała niepodległość. Tułał się od hotelu do hotelu, aby ostatecznie osiedlić się w Marsylii, gdzie dorastał w najbiedniejszych dzielnicach. Mówi się, że to przez traumatyczne dzieciństwo zwraca szczególną uwagę na kwestie migracyjne.

Jean-Marc Aveline Źródło: Eric Vandeville/PAP

W 1975 r. zdał maturę w Marsylii, a dwa lata później wstąpił do seminarium w Awinionie. Aveline ukończył studia seminaryjne w Paryżu. Studiował w Institut Catholique de Paris i uzyskał dyplom z biblijnej greki i hebrajskiego oraz teologii. Jednocześnie studiował filozofię na Sorbonie. Został wyświęcony na kapłana 3 listopada 1984 r. Kontynuował studia teologiczne aż do doktoratu.

We francuskiej prasie przedstawiany jest jako ulubiony kardynał papieża Franciszka, z którym to miał regularnie spotykać się w Watykanie poza oficjalnymi harmonogramami. Jego poglądy na dialog między religiami i przyjmowanie migrantów ściśle odzwierciedlają poglądy Franciszka. Jawi się jako postać raczej liberalna, skłonna do konsensusu. Aveline opowiada się za radykalną decentralizacją w Kościele. Uważa, że to "pycha zżera Kościół" i że "daleki od upartego dążenia do ochrony siebie jako instytucji, musi zaakceptować utratę wszystkiego, aby zyskać Chrystusa. Jego zbawienie leży w nawróceniu na Ewangelię".

Kardynał Jean-Marc Aveline wśród innych kardynałów Źródło: Eric Vandeville/ABACAPRESS.COM/PAP

Kardynał Aveline jest uważany za "prawdziwego człowieka modlitwy", "bardzo kochanego pasterza". Według burmistrza Marsylii, jest człowiekiem o "ponadprzeciętnej inteligencji". Inni opisują go jako osobę o naturalnie dobrym, bardzo bystrym i złożonym charakterze. Krytycy uważają niektóre z jego poglądów za niebezpieczne, odchodzące od tradycyjnego rozumienia wiary katolickiej. W niektórych z najbardziej kontrowersyjnych kwestii, takich jak święcenia kobiet, kwestionowanie celibatu księży, komunii dla rozwodników, którzy ponownie zawarli związek małżeński - kardynał Aveline zachowuje ostrożność i niechętnie zajmuje wyraźne stanowisko.

Kardynał Aveline prawdopodobnie nadal prowadziłby Kościół w tym samym kierunku co Franciszek, ale z lżejszym, bardziej naukowym i mniej ideologicznym akcentem. Pytanie brzmi, czy biorąc pod uwagę jego wiek , kardynałowie chcieliby podążać tą ścieżką przez prawdopodobnie długi pontyfikat.