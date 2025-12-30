Logo strona główna
Świat

Koniec koszmaru uprowadzonego polskiego marynarza

platfiorma wiertnicza zatoka gwinejska afryka shutterstock_680938996
Rzecznik MSZ: Polak wśród marynarzy uprowadzonych w Zatoce Gwinejskiej (rozmowa z 4 grudnia)
Źródło: TVN24
Dziewięciu uprowadzonych członków załogi gazowca CGAS Saturn, w tym Polak, zostało uwolnionych - podał armator statku. Piraci porwali załogę u wybrzeży Gwinei Równikowej na początku grudnia.

Informację o uwolnieniu marynarzy podał w poniedziałek wieczorem duński armator statku, Christiania Gas. "Wszystkich dziewięciu marynarzy porwanych 3 grudnia z naszego statku CGAS SATURN w Zatoce Gwinejskiej zostało uwolnionych i są już bezpieczni. Mężczyźni nawiązali kontakt z rodzinami i są repatriowani do krajów pochodzenia, aby ponownie spotkać się ze swoimi bliskimi" - napisano w oświadczeniu.

Jak dodano, "marynarze przeszli pełne badania lekarskie i otrzymują wsparcie psychologiczne".

Piraci zaatakowali statek w Zatoce Gwinejskiej 3 grudnia, porywając dziewięciu członków załogi, w tym obywatela Polski. Części marynarzy udało się jednak pozostać na statku. Dopłynęli oni do jednego z portów na zachodnim wybrzeżu Afryki.

Źródło: Google Maps

Zatoka Gwinejska należy do najniebezpieczniejszych wód na świecie. Według Centrum Raportowania Piractwa Międzynarodowego Biura Morskiego region odnotował 15 ataków pirackich w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2025 roku. W tym czasie bandyci porwali 14 członków załogi.

Jednym z ostatnich incydentów była próba porwania w październiku tankowca zakotwiczonego u brzegów Liberii. Dwie uzbrojone osoby weszły na pokład, ale załoga podniosła alarm, zmuszając piratów do ucieczki ze zrabowanymi zapasami żywności.

Piraci zaatakowali kontenerowiec. Wzięli sześciu zakładników
Dowiedz się więcej:

Piraci zaatakowali kontenerowiec. Wzięli sześciu zakładników

Autorka/Autor: mgk/akw

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Piractwo morskie Afryka Atlantyk
