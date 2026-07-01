Świat Polityk zniknął na cztery miesiące. Wyjaśnił, co się stało Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Kongresman Tom Kean: trafiłem do szpitala na badania, zdiagnozowano u mnie depresję Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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Członek Izby Reprezentantów z Partii Republikańskiej Tom Kean ostatni raz uczestniczył w obradach Kongresu w lutym. Reprezentujący stan New Jersey 57-latek przebywał od tamtego czasu na zwolnieniu lekarskim, jednak przedłużająca się nieobecność wzbudziła szereg pytań o jego stan zdrowia. We wtorek pojawił się w Kongresie i podczas przemówienia wyjawił powód ponad czteromiesięcznej nieobecności.

Kongresmen o depresji: to znacznie więcej niż smutek

- Zdiagnozowano u mnie depresję - powiedział. Jak mówił, kilka miesięcy temu trafił do szpitala na badania z powodu problemów zdrowotnych. - Nie przypuszczałem, że skończy się to długotrwałym pobytem - zaznaczył. Po postawieniu diagnozy lekarze zalecili mu pozostanie w szpitalu, tłumacząc, że "będzie to najszybsza droga do wyzdrowienia".

- Gdy ludzie słyszą słowo depresja, wielu z nich myśli, że oznacza to po prostu smutek - powiedział Kean. Jak podkreślił, "depresja to coś znacznie więcej". - To choroba fizyczna, emocjonalna. Dopóki samemu się jej nie doświadczy, trudno zrozumieć, jak potężna to choroba - tłumaczył.

Wyjaśnienia powodów swojej 142-dniowej nieobecności domagali się od Keana sami Republikanie. Opuścił on przez ten czas ponad 140 głosowań.

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