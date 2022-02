Blinken: Rosja już podjęła kroki w kierunku wojny. Rosyjski dyplomata "o źródle problemu"

Szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken w czasie czwartkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych ostrzegł, że "Rosja już podjęła kroki w kierunku wojny, usiłując wykreować pretekst do inwazji". Natomiast wiceminister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Wierszynin oskarżył władze w Kijowie o to, że "nie realizują porozumień mińskich dotyczących uregulowania konfliktu zbrojnego w Donbasie".

- Nasze informacje jasno wskazują, że siły, w tym siły lądowe, powietrzne, okręty, przygotowują się do rozpoczęcia ataku przeciwko Ukrainie w nadchodzących dniach - oświadczył Antony Blinken podczas zwołanego przez Rosję posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Blinken powiedział, że Rosja już podjęła kroki w kierunku wojny, próbując stworzyć pretekst do inwazji, oskarżając Kijów między innymi o możliwy atak bronią chemiczną, zamach terrorystyczny na terytorium Rosji, czy o ludobójstwo. Sekretarz stanu USA zaznaczył, że rosyjskie media już zaczęły intensyfikację podobnych oskarżeń, w tym podczas czwartkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa.

Blinken wezwał Rosję do jasnego zaprzeczenia, że przeprowadzi atak przeciwko Ukrainie, i dodał, że z radością przyjmie krytykę, jeśli informacje USA się nie potwierdzą. Dodał, że jeśli Rosja odmówi takiego zaprzeczenia, "świat to zapamięta". Zapowiedział jednocześnie, że USA chcą "dać dyplomacji każdą szansę na sukces".

Zarzut rosyjskiego dyplomaty

- Źródłem problemu jest systematyczna niechęć Kijowa do nawiązania bezpośredniego dialogu z upoważnionymi przedstawicielami Doniecka i Ługańska w grupie kontaktowej - oznajmił Wierszynin, cytowany przez rosyjską agencję RIA Nowosti.

Wierszynin cytował także rzekome przypadki ukraińskich zbrodni przeciwko cywilom w Donbasie. Oświadczył ponadto, że jest "zawiedziony" postawą państw zachodnich i brakiem nacisków na Ukrainę, by wdrożyła postanowienia z Mińska. Zwrócił się do państw zachodnich, by "nie powtarzały bezpodstawnych oskarżeń, że Federacja Rosyjska planuje zaatakować Ukrainę".