Konflikt Rosja-Ukraina. Szef MSZ Ukrainy apeluje do społeczeństwa o ignorowanie "apokaliptycznych wizji"

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba zaapelował w niedzielę do społeczeństwa o ignorowanie "apokaliptycznych wizji" dotyczących ewentualnej rosyjskiej inwazji. Podkreślił, że Ukraina jest silna i ma bezprecedensowe międzynarodowe wsparcie.

"Dzisiaj Ukraina ma silną armię, bezprecedensowe międzynarodowe wsparcie i wiarę Ukraińców w swój kraj" – napisał w niedzielę na Twitterze szef ukraińskiego MSZ Dmytro Kułeba. "Wróg powinien bać się nas, a nie my jego" - dodał.

Sullivan: Rosja może zaatakować w ciągu dni, ale może jeszcze wybrać ścieżkę dyplomatyczną

Doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena Jake Sullivan przekazał w niedzielę w serii wywiadów telewizyjnych, że Rosja może zaatakować Ukrainę w ciągu kilku dni lub tygodni. Dodał, że nadal jednak może wybrać ścieżkę dyplomatyczną.

83 batalionowe grupy taktyczne

Agencja Reutera podała w niedzielę, powołując się na dwóch amerykańskich urzędników, że Rosja na granicy z Ukrainą zgromadziła 70 procent sił potrzebnych do przeprowadzenia inwazji na pełną skalę. Rozmówca agencji podkreślili, że Moskwa wciąż wysyła oddziały na zachód kraju, gdzie - według szacunków - stacjonują co najmniej 83 batalionowe grupy taktyczne .

Zdaniem urzędników, w ciągu ostatnich dwóch tygodni liczba rosyjskich batalionowych grup taktycznych na ukraińskiej granicy wzrosła z 60 do 83, a kolejnych 14 jest w trakcie przerzutu z Rosji.

Rosja zaprzeczała planowaniu inwazji. Na żądania Zachodu w sprawie deeskalacji napięcia przedstawiła listę propozycji dotyczących "gwarancji bezpieczeństwa", w których domaga się od USA i państw NATO między innymi, by nie przyjmowały Ukrainy do Sojuszu, a także by wycofały kontyngenty z państw członkowskich w Europie Wschodniej.