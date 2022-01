Dowódca niemieckiej marynarki chwalił Władimira Putina. Ambasador Ukrainy: arogancja i megalomania

W obliczu rosnącego napięcia na granicy Ukrainy dowódca niemieckiej marynarki wojennej pochlebnie odniósł się do Władimira Putina i mówił, że Krym pozostanie rosyjski. Po fali krytyki wojskowy zrezygnował z funkcji, co z zadowoleniem przyjął ambasador Ukrainy w Niemczech Andrij Melnyk. W rozmowie z niemieckim dziennikiem "Welt" zaznaczył jednak, że wypowiedź wiceadmirała "wprawiła całą ukraińską opinię publiczną w głęboki szok".

Dowódca niemieckiej marynarki o Krymie i Putinie

Podczas wizyty w Indiach szef niemieckiej marynarki wojennej Kay-Achim Schoenbach stwierdził, że Ukraina nie odzyska anektowanego przez Rosję Krymu. - Półwysep Krymski już przepadł, nigdy nie wróci, to fakt - mówił. Odnośnie Władimira Putina szef niemieckiej marynarki wojennej powiedział, że to, czego prezydent Rosji naprawdę chce, to szacunek. - Można łatwo dać mu szacunek, którego żąda i zapewne, na który również zasługuje - stwierdził Schoenbach.