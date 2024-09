Kolejne uderzenie Izraela, celem dowódca Hezbollahu. Źródła: nie żyje

Izrael we wtorek ponownie zaatakował pozycje Hezbollahu w Libanie. Przeprowadzono między innymi nalot na Bejrut. Celem uderzenia był jeden z dowódców szyickiej grupy, który miał zginąć - podała agencja Reutera, za źródłami w libańskich służbach bezpieczeństwa.

Izraelska armia poinformowała, że przeprowadziła we wtorek ukierunkowany nalot na stolicę Libanu , Bejrut. Celem uderzenia był jeden z dowódców Hezbollahu Ibrahim Qubaisi, który miał zginąć - podała agencja Reutera, za źródłami w libańskich służbach bezpieczeństwa. Ministerstwo zdrowia Libanu podało, że w wyniku ataku zginęło sześć osób.

Wcześniej we wtorek Siły Obronne Izraela poinformowały, że w ciągu ostatnich godzin myśliwce izraelskie ostrzelały wyrzutnie rakietowe Hezbollahu, budynki wykorzystywane przez tę organizację terrorystyczną oraz domy, gdzie przechowywano broń.

Według armii izraelskiej, w ostatnich godzinach z Libanu wystrzelono w kierunku Dolnej Galilei co najmniej 10 rakiet. Niektóre z pocisków zostały przechwycone. W sumie Hezbollah zaatakował we wtorek północny Izrael blisko 100 rakietami. Największe uderzenie - z użyciem 50 pocisków rakietowych - skierowano na Górną Galileę. Celem silnego ataku była też Hajfa.

Media libańskie podały, że izraelskie rakiety uderzyły m.in. w miejscowości Siddikine i Bajt Lid na południu Libanu. Wcześniej we wtorek informowano o atakach w Dolinie Bekaa.

Zablokowana główna autostrada do Bejrutu

Rzecznik Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) Matthew Saltmarsh wyraził we wtorek ogromne zaniepokojenie "gwałtowną eskalacją wrogich działań między Izraelem i Hezbollahem", gdzie w tym tygodniu "dziesiątki tysięcy osób były zmuszone do opuszczenia swoich domów". Uciekinierów jest tak wielu, że zablokowana została główna autostrada do Bejrutu.