"Spoczywa na nas wielka odpowiedzialność". Papież apeluje do uczestników konferencji klimatycznej w Dubaju

Zmiany klimatyczne są "globalnym problemem społecznym, który jest ściśle związany z godnością ludzkiego życia" - stwierdził w przesłaniu do uczestników konferencji klimatycznej COP28 w Dubaju papież Franciszek. Zaapelował, by "powstrzymać delirium przemocy" wobec środowiska.

Globalny problem społeczny

"Spoczywa na nas wielka odpowiedzialność"

Przywołał powiedzenie: "klimat oszalał" zaznaczając, że brzmi ono jak ostrzeżenie, by "powstrzymać to delirium wszechmocy".

"Jesteśmy świadkami sztywnych, jeśli nie nieugiętych stanowisk, które mają tendencję do ochrony przychodów własnych i swoich firm, czasami usprawiedliwiając się tym, co inni uczynili w przeszłości, z okresowym przerzucaniem odpowiedzialności" - uważa Franciszek.

Zrzucenie odpowiedzialności na ubogich i liczbę urodzeń

Zwracając się do uczestników COP28 zaznaczył: "zadanie, do którego jesteśmy dziś wezwani, nie dotyczy wczoraj, ale dotyczy jutra. Jutra, które, czy tego chcemy czy też nie, albo będzie należeć do wszystkich, albo go nie będzie".