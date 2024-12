We wtorek tankowiec Wołgonieft 109 uległ awarii. Transportował 4 tys. ton oleju opałowego. Do uszkodzenia tankowca doszło w Cieśninie Kerczeńskiej, łączącej Morze Azowskie z Morzem Czarnym. W tym samym miejscu w niedzielę awarii uległy dwa inne tankowce : Wołgonieft 212 złamał się na pół, a Wołgonieft 239 osiadł na mieliźnie.

W wyniku niedzielnej awarii doszło do wycieku mazutu do morza. Rosyjskie media informują, że do Cieśniny Kerczeńskiej mogło trafić ponad 3 tys. ton substancji, która stanowi poważne zagrożenie dla środowiska. Łączna ilość przewożonego paliwa na obu uszkodzonych w niedzielę tankowcach wynosiła około 9 tys. ton.