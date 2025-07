Chciała wysłać czekoladki z fentanylem w prezencie ślubnym

Pokop: fentanyl jest 50 razy bardziej silny od heroiny, a 100 razy większy od morfiny Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Biuro szeryfa Hrabstwa Parker przekazało, że oskarżono Pamelę Jean Stanley, która planowała użyć podstępu, by otruć byłego męża. 63-latka z miasta Coleman w Teksasie opowiedziała znajomemu, że planuje zakupić sproszkowany fentanyl (bardzo silny środek przeciwbólowy i anestezjologiczny) i wypełnić nim słodycze, które wyśle jako prezent dla byłego męża i jego nowej żony na miesiąc miodowy. W nagrywanej przez bliską osobę rozmowie (nie wiedziała, że jest rejestrowana) przyznała, że ma być to "podarunek od biura podróży".

Śledczy odkryli podstęp kobiety

Śledczy zdecydowali się podszywać pod osoby sprzedające fentanyl, kobieta spotkała się z nimi koło motelu przy autostradzie. Doszło do tego 30 maja. Wówczas została zatrzymana przez funkcjonariuszy pod zarzutem posiadania kontrolowanej substancji z zamiarem jej podania. Przeszukano również jej samochód, w którym odnaleziono metamfetaminę.

JULY 11, 2025 PRESS RELEASE Parker County Sheriff’s Special Crimes Unit (SCU) arrested a woman in connection with a... Posted by Parker County Sheriff's Office on Friday, July 11, 2025 Rozwiń Komunikat prasowy policji z Hrabstwa Parker

We wtorek 63-latka usłyszała trzy zarzuty: posiadania kontrolowanej substancji, usiłowanie zabójstwa i nakłanianie do popełnienia przestępstwa z zamiarem zabójstwa. Były mąż kobiety Jeff Kauth w rozmowie ze stacją ABC News przyznał, że "to wcale go nie zaskoczyło, bo ona taka jest" oraz że "jej plan był bardzo pomysłowy".

Gdyby plan się udał, pewnie zjadłby słodycze

Mówił również, że gdyby pomysł kobiety został zrealizowany, prawdopodobnie zjadłby słodycze. Mężczyzna przyznał, że "nigdy nie spojrzy na pudełko czekoladek tak samo". Para rozwiodła się w 2019 roku, po 14 latach małżeństwa.

Rozprawa wstępna planowana jest na 12 sierpnia. Proces z ławą przysięgłych rozpocznie się 20 października.

OGLĄDAJ: Recepta na nałóg Zobacz cały materiał