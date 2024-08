Prezydent Kiribati Taneti Maamau wygrał bez trudu wybory w okręgu Onotoa, zdobywając prawie 83 proc. głosów. Stawia go to na silnej pozycji, aby ponownie zostać wybranym na stanowisko głowy państwa. Mandat zdobyła także liderka opozycji Tessie Lambourne, która w swoim okręgu zdobyła 50 proc. głosów.

W środę wyborcy wybrali 44 mandaty w parlamencie, który ma 45 miejsc. Jedno z nich jest zarezerwowane dla przedstawiciela społeczności Banaban zamieszkującej wyspę Rabi należącą do Fidżi. Na listach wyborczych było 114 kandydatów, w tym 18 kobiet. Posiedzenie parlamentu zaplanowano na 13 września. Wówczas to zostanie wybrana krótka lista kandydatów na prezydenta, który zostanie wyłoniony w bezpośrednim głosowaniu pod koniec 2024 r.

Strategiczne państwo zbliżyło się do Chin

Pod przewodnictwem Maamau Kiribati zbliżyło się zarazem do Chin, po zerwaniu we wrześniu 2019 roku stosunków dyplomatycznych z Tajwanem. Jak podaje "Głos Ameryki", w lutym do stolicy Bairiki przybyli umundurowani chińscy funkcjonariusze, którzy pomagali w szkoleniu sił zbrojnych Kiribati. W lipcu chińska policja przekazała rządowi sprzęt do kontroli zamieszek, zobowiązując się do "wzmocnienia współpracy w egzekwowaniu prawa".