Sąsiadujące ze sobą kraje Azji Środkowej - Kirgistan i Tadżykistan - ogłosiły porozumienie w sprawie wytyczenia granicy, potencjalnie kończąc dziesięciolecia sporów terytorialnych. Granica o długości 972 kilometrów należy do najbardziej górzystych na świecie.

Spory terytorialne Kirgistanu i Tadżykistanu

Istnieją sporne obszary, które oba państwa uznają za swoje - głównie są to tereny z dostępem do pastwisk dla zwierząt hodowlanych oraz wody. Obopólne roszczenia do poszczególnych terenów wielokrotnie przeradzały się w starcia zbrojne. Potyczki w kwietniu 2021 r. i wrześniu 2022 r. pociągnęły za sobą dziesiątki ofiar śmiertelnych i setki rannych po obu stronach.