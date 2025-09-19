Kluczowe fakty:
- Polska wciąż zabiega o uwolnienie Andrzeja Poczobuta, który od ponad czterech lat jest uwięziony w kolonii karnej w Nowopołocku.
- Niezależny białoruski portal Prozirk napisał, że Łukaszenka dał do zrozumienia, iż kwestia uwolnienia Poczobuta była rozważana, ale została zdjęta z porządku obrad.
- "Odpowiedzialność za uwolnienie Poczobuta spada na komisję, w której zasiada między innymi Andriej Mukowozczik" - podał Pozirk. To ważna postać białoruskiej propagandy.
W środę na spotkaniu z ideologami, historykami i ekspertami, poświęconemu Dniu Jedności Narodowej Białorusi, Alaksandr Łukaszenka powiedział, że więźniowie w jego kraju będą "stopniowo" wypuszczani na wolność. W pierwszej kolejności - stwierdził - więzienia opuszczą ci, których kandydatury zatwierdzą członkowie komisji do spraw rozpatrywania wniosków obywateli Białorusi w sprawie naruszenia przez nich prawa.