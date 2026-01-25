"Profesjonalista", "troszczył się o sprawiedliwość". Zastrzelił go funkcjonariusz ICE

Nagranie z zastrzelenia mężczyzny przez agentów ICE w Minneapolis Źródło: TVN24, CNN

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Amerykańscy funkcjonariusze Urzędu do spraw Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) zastrzelili w sobotę 37-letniego obywatela Stanów Zjednoczonych w Minneapolis. Mężczyzna uczestniczył w demonstracjach, trwających w związku z zastrzeleniem w tym mieście Renee Good przez agenta ICE.

Kim był Alex Jeffrey Prett

37-letni Alex Jeffrey Pretti był dyplomowanym pielęgniarzem i pracował w miejscowym szpitalu Veterans Affairs, uwielbiał także kolarstwo górskie - pisze w sylwetce mężczyzny zastrzelonego przez funkcjonariusza służby granicznej Border Patrol dziennik "New York Times".

Alex Pretti Źródło: U.S. Department of Veterans Affairs

Gazeta podkreśliła, że Pretti nie miał przeszłości kryminalnej oraz posiadał pozwolenie na broń palną, którego wymaga prawo stanowe w Minnesocie.

Mężczyzna pracował na oddziale intensywnej terapii. W relacjach sąsiadów, koleżanek i kolegów z pracy, do których dotarł NYT, mężczyzna był osobą przyjaźnie nastawioną do otoczenia. W relacjach personelu szpitala podkreślano, że był "pracowitym profesjonalistą, oddanym swoim pacjentom".

"Był naprawdę świetnym kolegą i naprawdę świetnym przyjacielem" - powiedział gazecie dr Dimitri Drekonja ze szpitala Veterans Affairs w Minneapolis. Dodał, że łączyła ich pasja do rowerów górskich.

"Głęboko troszczył się o sprawiedliwość społeczną i walkę o sprawiedliwość"

Koleżanka z pracy Ruth Anway powiedziała NYT, że był "pełnym pasji kolegą i serdecznym przyjacielem z dużym poczuciem humoru". Podkreśliła, że uważnie śledził bieżące wydarzenia i "głęboko troszczył się o sprawiedliwość społeczną i walkę o sprawiedliwość".

"Nie dziwię się, że protestował" - powiedziała gazecie.

Dr Aasma Shaukat, która przyjmowała zaledwie 20-letniego Alexa do pracy, podkreśliła, że w ostatnim czasie dorabiał, rozwożąc wieczorami pizzę, "żeby związać koniec z końcem". "Oszczędzał na dom i samochód" - dodała rozmówczyni NYT.

"Był bardzo zaniepokojony tym, co działo się w Minneapolis"

Po ukończeniu szkoły średniej w Green Bay w stanie Wisconsin podjął studia na Uniwersytecie Minnesoty, na którym w 2011 r. uzyskał licencjat. Był rozwodnikiem. Była żona mieszka obecnie w Kalifornii, a rodzice - w Kolorado.

NYT przypomniał, że najbliższa rodzina zabitego odmawia komentarzy. Gazeta przywołała jedynie słowa ojca Alexa Jeffreya, Michaela Prettiego, który powiedział agencji AP, że ostrzegał syna, by żyjąc w Minneapolis był ostrożny. Dodał, że podczas ostatniej rozmowy z Alexem zachęcał go do udziału w protestach. Zastrzegł zarazem, że syn nie był w nie zaangażowany w szczególny sposób. "W zasadzie nie robił nic głupiego" - podkreślił Michael Pretti.

Protesty w Minneapolis Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r. Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r. Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r. Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r. Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r. Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r. Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r. Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r. Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r. Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r. Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r. Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r. Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r. Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r. Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r. Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r. Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r. Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r. Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r. Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r. Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r. Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r. Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r. Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r. Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP Protesty w Minneapolis, 24 stycznia 2026 r. Źródło: CRAIG LASSIG/EPA/PAP

Słowa ojca zastrzelonego mężczyzny cytuje też "Los Angeles Times". "Bardzo mu zależało na ludziach i był bardzo zaniepokojony tym, co działo się w Minneapolis i w całych Stanach Zjednoczonych w związku z ICE, podobnie jak miliony innych osób" - przekazał Michael. "Uważał, że to straszne, porywanie dzieci, po prostu wyciąganie ludzi z ulicy. Zależało mu na tych ludziach i wiedział, że to złe, więc brał udział w protestach" - dodał.

Według relacji funkcjonariuszy Border Patrol śmiertelne strzały oddano w obronie własnej. Dowódca jednostki Greg Bovino oświadczył, że "Pretti podszedł do funkcjonariuszy jego oddziału z pistoletem półautomatycznym kalibru 9 mm", a sytuacja "wyglądała na taką, w której ktoś chce wyrządzić maksymalne szkody i zmasakrować funkcjonariuszy organów ścigania". Według NYT analiza nagrań wideo przeczy tym twierdzeniom.

OGLĄDAJ: Oglądaj najnowsze wydanie "Kawy na ławę"